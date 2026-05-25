Отблагодарить любимого артиста после спектакля теперь можно не букетом цветов, а по QR-коду у буфета — в приложении высветятся все фамилии участников постановки. Возможность оставить чаевые для актеров появилась в одном из столичных театров. На это обратили внимание «Известия». Инициатива вызвала неоднозначную реакцию даже внутри самого театра. Одни отнеслись к нововведению позитивно и отмечают, что поддерживают возможность поощрить актеров. Другие же говорят, что чаевые уместны только в ресторанах или в стриптиз-барах.

“Ъ FM” спросил у представителей театрального сообщества, как они относятся к идее:

Критик и специалист по балету Александр Колесников: «Какая гадость! Это уже не ресторан, а нечто совсем другое. Получается, все это подхватывают. Давайте тогда вообще отменим зарплаты артистам и переведем их на такие вот чаевые. Это просто ужас». Актриса МХТ имени Чехова Марина Коняшкина: «В каждом театре — свой дом, своя атмосфера. Думаю, это было согласовано с артистами. Если им так нравится — как говорится, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Это же не какой-то всеобщий закон для всех театров, а внутреннее решение конкретного театра. Ради бога — если всем классно. Знаете, в нашем мире и так все постоянно друг друга судят, осуждают, спорят. А в данной ситуации, если меня не заставляют в этом участвовать, если это существует в рамках одного театра, — пожалуйста. Но лично я за цветы. Люблю ирисы, если что. Они все равно обойдутся дороже, чем чаевые». Продюсер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов: «Чаевые конкретному актеру — это вообще странно, потому что театр — едва ли не единственный вид искусства, где все строится на коллективном творчестве. Игра одного артиста напрямую зависит от партнера по сцене, от режиссера, от всего, что происходит на сцене, от той мысли, которую ведет спектакль. Поэтому перечислять кому-то деньги отдельно или оставлять чаевые "под половиком" — мне кажется, это уже какая-то клиника. Артист, конечно, должен зарабатывать достойные деньги, как любой человек. Но это уже заслуга и забота всего театра. А вот сама идея чаевых кажется мне не только странной, но даже немного унизительной».

По оценке «Ведомостей», в первом квартале года россияне стали активнее оставлять чаевые. По сравнению с годом ранее в кафе их число увеличилось на 10%, а в барах — на треть. Самым щедрым днем стал вечер 13 февраля — тогда клиент одного из ресторанов оставил персоналу рекордные 160 тыс. руб.