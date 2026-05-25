Мотоциклам присматривают полосу

Мотоциклистам могут разрешить двигаться по выделенной полосе. Вопрос прорабатывается наряду с дискуссией о судьбе электровелосипедов на проезжей части, рассказал глава Минтранса Андрей Никитин. Он подчеркнул, что одобряет разрешение выезжать на автобусную полосу, как байкер, но, по его мнению, вопрос еще нужно проработать. В поддержку инициативы высказался и еще один байкер из кабинета министров — Антон Силуанов, поскольку, по его мнению, мотоциклисты занимают мало места на дороге. Вместе с тем глава Минфина подчеркнул необходимость узнать мнение водителей общественного транспорта по этому вопросу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Мотосообщество лоббирует такое решение более 10 лет, с тех пор как в Москве появились первые выделенки, говорит руководитель объединения «МотоМосква» Андрей Иванов:

«Данная мера, вне всякого сомнения, положительно скажется на безопасности передвижения мотоциклистов по нашим мегаполисам. В первую очередь, в крупных городах достаточно остро стоит проблема напряженного трафика, и многие люди давно бы пересели на мотоциклы — возможно, не спортивные, не настолько мощные, не туристические, а вполне себе городские, в азиатском варианте. Но они не находят в себе возможностей управлять транспортными средствами на высокопрофессиональном уровне, поскольку современные мотошколы и программы обучения не отвечают стандартам поведения в напряженном городском трафике.

Разрешение мотоциклистам передвигаться по выделенным полосам послужит не только делу безопасности, но и снизит нагрузку на дорожно-транспортную инфраструктуру. Таким образом, мы, возможно, дадим своеобразный буст экономике России: когда люди начнут покупать мотоциклы, мы начнем их производить по полному циклу, возродим производство таких марок, как "Иж", "Урал" и других».

В сентябре 2025-го в Госдуме анонсировали законопроект, которым предлагалось освободить от административной ответственности водителей мотоциклов и мопедов, а также тех, кто перевозит инвалидов, которые ездят по выделенным полосам. В апреле 2025 года депутаты инициативу отклонили. Уравнивать в правах инвалидов и владельцев двухколесного транспорта было бы неправильно, считает автоюрист Сергей Радько:

«Выделенные полосы для общественного транспорта были сделаны для того, чтобы ускорить его движение, чтобы он не стоял в пробках. Но мотоциклисты и так в пробках не стоят: они достаточно быстро проезжают, лавируя между машинами. Зачем им дополнительно ускоряться за счет выделенной полосы — не совсем понятно, в чем здесь цель этой идеи.

И так мотоциклисты иногда действительно раздражают, когда они мчатся между рядами, чуть ли не задевая зеркала. Теперь же они еще будут перестраиваться на выделенную полосу и обратно. Это тоже может создать дополнительные сложности. Тем более что, когда автомобилист поворачивает, например, направо со второго ряда, потому что первый ряд является выделенной полосой, автобус заметить гораздо проще — он большой. А вот мотоцикл можно и не увидеть. И это будет провоцировать ДТП, которые, как правило, с участием мотоциклистов заканчиваются тяжелыми последствиями.

Как быстро такую инициативу могут реализовать? Я не думаю, что она пройдет быстро. Более того, не уверен, что она вообще будет принята. Была и другая инициатива — разрешить движение по выделенной полосе автомобилям со знаком инвалидности. Вот она выглядела более обоснованной, потому что действительно направлена на защиту прав и интересов людей с ограниченными возможностями. А мотоциклистов к этой категории, конечно, отнести нельзя».

По выделенным полосам разрешено передвигаться только маршрутному транспорту, такси и автомобилям специальных служб. Для всех остальных в Москве и Санкт-Петербурге предусмотрен штраф — 4,5 тыс. руб., в регионах — 2, 25 тыс. руб.

Юлия Савина