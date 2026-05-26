Ветеранам СВО предложили контракт на бизнес

Петербургские единороссы внесли в Законодательное собрание законопроект о расширении доступа участников СВО к государственной социальной помощи на основании социального контракта. Предполагается, что поправки в городской социальный кодекс города должны позволить ветеранам боевых действий, вернувшимся со службы и не имеющим работы, получить до 350 тыс. рублей на открытие собственного дела без проверки среднедушевого дохода семьи.

Фракция «Единая Россия» в ЗакСе внесла проект поправок в городской социальный кодекс. Документ предлагает распространить механизм социального контракта для ведения индивидуальной предпринимательской деятельности на участников СВО, которые уволены с военной службы, службы или работы либо завершили исполнение контракта и признаны безработными или ищущими работу. В отличие от стандартного порядка предоставления такой помощи, оценка материального положения семьи или дохода одиноко проживающего гражданина для них проводиться не будет.

О внесении инициативы сообщил председатель Законодательного собрания Александр Бельский. Он назвал законопроект «благородным и своевременным шагом навстречу ветеранам, которые возвращаются к мирной жизни». «Не каждый из них после перенесенных испытаний сможет, да и захочет, заниматься прежним делом»,— написал господин Бельский, добавив, что у многих участников СВО, по его словам, есть качества, необходимые будущему предпринимателю. К таким качествам он отнес терпение, целеустремленность и умение решать сложные задачи.

Сумма выплаты до 350 тыс. рублей не является новой для самого института социального контракта. В Петербурге государственная социальная помощь на открытие индивидуального предпринимательства уже предоставляется в виде единовременного пособия в размере не более 350 тыс. рублей. Стандартно такой контракт рассчитан на малоимущие семьи и малоимущих одиноко проживающих граждан, а заявитель должен представить, в частности, документы о доходах и бизнес-план. Для участников СВО этот фильтр нуждаемости предлагается убрать, сохранив предпринимательскую цель соцконтракта.

Отдельно в пояснительной записке говорится о ветеранах СВО, признанных инвалидами первой или второй группы. Им федеральное законодательство предоставляет право выбора: социальная помощь по контракту может быть оказана либо самому участнику СВО, либо его супругу или супруге, если они признаны безработными или ищущими работу. Разработчики проекта указывают, что городские поправки нужны для приведения социального кодекса Петербурга в соответствие с федеральным законом, которым были введены правовые основания для поддержки участников СВО через социальный контракт на предпринимательскую деятельность.

Проект получил заключение юридического управления аппарата ЗакСа — там указали, что он не противоречит действующему законодательству, а коррупционные риски в нем не выявлены. При этом юристы напомнили, что законопроекты, предусматривающие расходы бюджета Петербурга, должны рассматриваться либо по представлению губернатора, либо при наличии его заключения. Из сопроводительных материалов следует, что 8 мая депутат Денис Четырбок направил проект губернатору Александру Беглову, а 20 мая фракция «Единой России» единогласно поддержала внесение документа на рассмотрение парламента.

В последние годы Петербург последовательно расширял региональный блок мер поддержки, связанных с СВО. Самые крупные выплаты предусмотрены для заключающих контракт на военную службу. На официальном сайте Смольного указано, что единовременная выплата из городского и федерального бюджетов составляет 4,5 млн рублей; из них 3,5 млн рублей — региональная выплата из бюджета Петербурга, 600 тыс. рублей — социальная выплата при трудоустройстве кандидата на предприятие города, еще 400 тыс. рублей — федеральная выплата. Ежемесячное денежное довольствие в зоне СВО указывается в размере от 210 тыс. рублей.

Региональные выплаты также предусмотрены для получивших ранения и семей погибших военнослужащих. При установлении инвалидности первой группы вследствие военной травмы выплата составляет 1 млн рублей, при установлении инвалидности второй или третьей группы — 750 тыс. рублей, при ранении, не повлекшем инвалидности,— 500 тыс. рублей. Члены семей погибших или умерших военнослужащих могут получить 2 млн рублей.

Кроме денежных выплат, для участников СВО и их семей в Петербурге депутаты приняли набор социальных, образовательных, жилищных и транспортных мер. В сфере жилья и имущества участники СВО могут претендовать на компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, освобождение от пеней по ЖКУ и взносам на капремонт, льготы по договорам аренды, а также на отдельные услуги, связанные с предоставлением земельных участков. С 1 июля 2024 года участники СВО, оформившие удостоверение ветерана боевых действий, освобождены от комиссии при оплате жилья и коммунальных услуг в МФЦ.

Для детей и членов семей участников СВО предусмотрены образовательные и транспортные льготы. В перечне городского портала указаны зачисление детей в детские сады и школы, обеспечение питанием в государственных образовательных учреждениях, оплата полной стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления, внеочередной прием детей и совершеннолетних детей до 23 лет в государственные образовательные учреждения Петербурга, а также право на бесплатный проезд в пригородных поездах для обучающихся детей и членов многодетных семей, где один из родителей является участником СВО. Смольный отдельно указывал, что бесплатное питание в соответствии с социальным кодексом получают в том числе дети участников СВО.

Продвигать идею предпринимательства среди экс-бойцов в администрации Петербурга начали уже давно. Сейчас Смольный уже предлагает им получить содействие в трудоустройстве, пройти переобучение или открыть свой бизнес при поддержке службы занятости. СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства» реализует образовательную программу «СВОй бизнес», рассчитанную на уволенных с военной службы ветеранов боевых действий из Петербурга, планирующих открыть собственное дело, а также членов их семей.

Полина Пучкова