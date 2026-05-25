«Ожидать возврата к $60 за баррель не приходится»

Ситуация в Персидском заливе, похоже, разрешится миром. Нефтяные котировки реагируют на переговоры США и Ирана падением на 5-6%. Как это отразится на макроэкономической картине в мире, в Европе, в Соединенных Штатах и в Российской Федерации? На что обратить внимание инвесторам? Об этом — в новом выпуске «Идеи на миллион».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов: Как будет дальше вести себя нефть? Опустится ли она обратно в район $60-70 за баррель? Сохранится ли какая-то премия?

Эксперт цифровой платформы Bitbanker Владимир Зернов: На мой взгляд, премия на рынке нефти сохранится, и ожидать возврата к $60 за баррель и резкого снижения издержек не приходится. Физический рынок уже под давлением дефицита, и быстро ситуация не нормализуется. Даже при достижении договоренностей на это потребуется время, а часть резервов у стран уже исчерпана и будет восполняться, что поддержит цены. В сценарии урегулирования можно ожидать сначала резкое снижение, затем стабилизацию и постепенное движение вниз. Если говорить о премии к базовым $70 за баррель, то при мире $20 — это перебор. Более реалистично — около $10, и она может сохраняться некоторое время. По инфляции драматических всплесков рынок уже, скорее всего, не ждет, но проблема в том, что она может оставаться повышенной дольше ожиданий. Это уже отражается на мировых долговых рынках через пересмотр ставок и уровня нейтральной ставки. ЦБ, вероятнее всего, сохранит консервативный подход: инфляция не достигла цели, сохраняются проинфляционные риски и неопределенность по бюджету и геополитике. При высоких инфляционных ожиданиях и безработице около 2% резкого снижения ставки ждать не стоит.

Полная версия программы: