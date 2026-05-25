Валовой интернациональный продукт

Одной из оперных премьер Зальцбургского фестиваля в этом году станет «Путешествие в Реймс» Джоаккино Россини в постановке режиссера Барри Коски и дирижера Джанлуки Капуано. По сложившейся традиции премьеру представили публике еще до начала основных летних торжеств — в рамках Фестиваля на Пятидесятницу (Pfingstfestspele), который проходит под руководством звездного меццо-сопрано Чечилии Бартоли. Помимо самой примадонны, в спектакле задействовано международное созвездие отборных белькантовых голосов, включая и российского тенора Дмитрия Корчака. Из Зальцбурга — Сергей Ходнев.

Россиниевский бурлеск оборачивается в спектакле вырвиглазной клоунадой

Фото: SF / Monika Rittershaus

В Зальцбурге «Путешествие в Реймс» никогда прежде не ставили — еще одно удивительное обстоятельство в истории этого произведения, которая и так богата на парадоксы. Россини написал оперу для торжеств в честь коронации французского короля Карла X (1825). На сцене Итальянского театра в Париже она прошла четыре (четыре!) раза — и сгинула на полтора века.

Только под конец 1970-х годов оперу, числившуюся утраченной, благодаря архивным находкам смогли реконструировать. После чего партитура превратилась из научно-исследовательского достижения в большой россиниевский хит.

Достаточно сказать, что в России, где иные великие оперы композитора просто-напросто никогда не ставились, «Путешествие в Реймс» знают довольно коротко: в 2000-е ее ставил в Мариинском театре Ален Маратра, в 2010-е она вышла в Большом театре в постановке Дамиано Микьелетто.

С одной стороны, вроде как безусловная опера: два с половиной часа ослепительной вокальной музыки с ариями, дуэтами, большими ансамблями. С другой — шуточный дивертисмент «на случай», немножко даже пародия на оперные условности, сюжет в которой, строго говоря, отсутствует.

В провинциальной гостинице застревает разноязыкая компания, собирающаяся в Реймс на коронацию: немец (барон-меломан Тромбонок), итальянцы (знаменитая поэтесса-импровизатор Коринна и антиквар Дон Профондо), русский генерал граф Либенскоф, польская маркиза Мелибея, английский лорд Сидней, испанский гранд Дон Альваро и, естественно, французы — графиня Фольвиль и кавалер Бельфьоре. Достать лошадей им не удается, ни в какой Реймс все они не попадают и потому устраивают импровизированный коронационный банкет со здравицами прямо в гостинице. Собственно, вот и весь сказ.

Режиссер Барри Коски самозабвенно любит фарсы и в «Путешествии» раздухарился особенно привольно.

Черно-белые декорации Руфуса Дидвишуса, лаконично обозначающие гостиничные пространства (холл с вращающейся дверью, коридор с дверями номеров, парадная столовая), как будто взяты из старинных книжных иллюстраций. Костюмы Виктории Бер, напротив, придуманы так, что глазам больно: утрированная помесь нарядов 1830-х с силуэтами эпохи диско, да еще с толщинками на самых разных местах. Нехитрая исходная драматургия в этом оформлении превращается даже не в лихое кабаре, а в пестрый мультик.

Уж про это «Путешествие» точно не скажешь, что тут ничего не происходит. Стая коридорных то пританцовывает, то носится с визгами — когда в униформе, когда без штанов. В нагрузку к зверски сложному вокалу герои мультяшно хихикают, гыгыкают или икают (как хозяйка гостиницы мадам Кортезе в исполнении ирландского меццо Тары Эррот). Или сыплют отсебятиной на родных языках своих героев — как Тромбонок, которого грузинский баритон Миша Кирия изображает Голиафом-фельдфебелем с комическими бакенбардами.

Или предаются радостям фетишизма. В стилистике легкого BDSM проходит любовное примирение маркизы Мелибеи (респектабельное итальянское меццо Марина Виотти хлещет водку и сыплет польскими восклицаниями) и графа Либенскофа (по интонационной точности Дмитрий Корчак обгоняет своего тенорового коллегу Эдгардо Рочу, поющего Дона Альваро). А Дон Профондо (французский баритон Флориан Семпе) поет знаменитую арию «Medaglie incomparabili», в прямом и переносном смысле демонстрируя нижнее белье — свое и прочих постояльцев.

За постоянным гамом все-таки можно расслышать, что это исключительная, редкостная команда артистов, которая когда еще соберется. «Путешествие в Реймс» — опера стопроцентно ансамблевая, но в общем зачете выигрывает, пожалуй, сопрано Мелисса Пети: здесь больше ни у кого отвязное комикование не сочетается так естественно с изысканной вокальной культурой.

Все ужимки и прыжки хотя бы крепко подвязаны к музыкальной логике россиниевской комедии, а это по нынешним временам уже почти достижение.

Впрочем, главное высказывание спектакля не в этом. Зальцбургское «Путешествие» старается восславить оперную музыку как зону свободы и непринужденного международного общения. Ну а еще славит попутно и хозяйку фестиваля: отважно спев виртуозные номера своей Коринны, Чечилия Бартоли в последние мгновения спектакля выскакивает на сцену прямо из праздничного торта.