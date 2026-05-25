«Мандалорец и Грогу» собрал за первые дни проката больше $100 млн

«Мандалорец и Грогу», первый за семь лет полнометражный фильм франшизы «Звездных войн», собрал в американских кинотеатрах приблизительно $102 млн, пишет Variety. Кинокартина Джона Фавро вышла 22 мая примерно в 4200 кинотеатрах Северной Америки. Кассовые сборы за первый уикенд проката составили $82 млн.

Продажи билетов в целом уложились в прогнозы аналитиков. Однако они отмечают, что для «Звездных войн» это стало худшим стартом продаж с тех пор, как Disney приобрела франшизу в 2012 году. Подобный результат показал спин-офф 2018 года «Хан Соло: Звездные Войны. Истории». За первые выходные он собрал $84 млн.

Бюджет «Мандалорца и Грогу» составляет $165 млн. По мнению аналитиков, более точным показателем его коммерческой жизнеспособности станет второй уикенд проката. В первый уикенд 75% покупателей билетов были старше 25 лет, 63% из них — мужчины.

Екатерина Наумова

Фотогалерея

Как «Звездные войны» проникли в реальную жизнь

Нью-Йорк, США. Фанат в костюме Дарта Вейдера на Таймс-сквер перед премьерой «Возвращения джедая», 1983 год

Фото: AP / Dave Pickoff

Сильмар, США. Мужчина в гриме Дарта Мола покупает билеты на фильм «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза», 1999 год

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: AP / Darron Cummings

Фото: AP / Carlos Osorio

Фото: AP / Sakchai Lalit

Фото: AP / Jeff Chiu

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

Фото: Reuters / Mike Blake

Фото: Reuters / Alex Kuzmin

Фото: Reuters / Zoubeir Souissi

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

Фото: Reuters / Issei Kato

Фото: Casey Rodgers / Invision / AP

Фото: Reuters / Hannah McKay

Фото: Chris Pizzello / AP

Фото: Chris Pizzello / Invision / AP

Фото: Quetzalli Nicte-Ha / Reuters

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Фото: Aaron Doster / USA TODAY Sports / Reuters

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Фото: Jay Biggerstaff / USA TODAY Sports / Reuters

Фото: Yuri Novikov / Reuters

