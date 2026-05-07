Двое на «Высоте»

«Воронеж строй комплекс» (ВСК) братьев Вороновых построит шестой дом в составе ЖК «Высота» на улице Краснознаменной в Советском районе. Собственником земельного участка является «Аксиома». Этот проект стал вторым проектом в рамках партнерского девелопмента компаний: в прошлом году они уже анонсировали совместную застройку ЖК «Притяжение» на месте снесенного ДК имени 50-летия Октября вблизи центра Воронежа. Эксперты отмечают, что «Аксиома» и ранее предпочитала привлекать генеральных подрядчиков при реализации своих проектов, теперь сотрудничество сторон углубилось.

Воронежское ООО «Специализированный застройщик "Высота сити"» Алексея Воронова планирует построить шестой дом стоимостью 1,5 млрд руб. в составе жилого комплекса (ЖК) «Высота» на улице Краснознаменной в Советском районе, следует из проектной декларации. Собственником земельного участка площадью 24 тыс. кв. м является ООО «Специализированный застройщик (СЗ) "Финансовая компания (ФК) Аксиома"» бывшего депутата Госдумы Сергея Журавлева. Генеральным подрядчиком выступает местное ООО «Торгово-строительное предприятие "Воронеж строй комплекс"», подконтрольное Алексею и Игорю Вороновым.

По словам представителя «Аксиомы», дом станет шестым в составе уже существующего ЖК «Высота». Пять предыдущих домов финансовая компания реализовала самостоятельно, новый объект будет возведен в рамках «партнерского девелопмента».

«Генеральным подрядчиком строительства выступает "Воронеж строй комплекс", как и в случае с ЖК "Притяжение". Дом будет называться "Высота сити", но войдет в состав уже существующего ЖК «Высота», ранее построенного "Аксиомой". Земельный участок, на котором ведется строительство, находится в собственности компании»,— пояснил представитель «Аксиомы» «Ъ-Черноземье». Финансовые условия партнерства и распределение готовых квартир он не раскрывает, ссылаясь на коммерческую тайну. Ответа от ВСК на вопросы «Ъ-Черноземье» об условиях партнерства на момент публикации получено не было.

Новый проект предусматривает строительство 26-этажного многоквартирного дома общей площадью около 20 тыс. кв. м, из которых 12,3 тыс. кв. м — жилая площадь.

В доме запланировано 230 одно-, двух- и трехкомнатных квартир, 187 нежилых помещений и 16 парковочных мест. Завершить строительство планируется во втором квартале 2028 года.

В июле прошлого года компании уже заявляли о планах до конца 2030 года совместно возвести на территории бывшего ДК имени 50-летия Октября вблизи центра Воронежа ЖК «Притяжение». В обоих случаях речь идет о возведении жилья комфорт-класса.

По данным Rusprofile, ООО СЗ «Высота сити» зарегистрировано в феврале 2026 года в Новоусманском районе Воронежской области. СЗ — специализированный застройщик. Генеральным директором и единственным владельцем является Алексей Воронов.

ООО «Торгово-строительное предприятие (ТСП) "Воронеж строй комплекс"» зарегистрировано в 2000 году и специализируется на прочих видах строительства жилых и нежилых зданий, а также неспециализированной оптовой торговле. Компанию возглавляет Алексей Воронов, среди учредителей — он и Игорь Воронов. В 2025 году выручка предприятия составила 2,7 млрд руб., увеличившись на 22% год к году, чистая прибыль достигла 195 млн руб. (+6%). В портфеле компании — пять реализованных домов общей площадью более 17 тыс. кв. м, в том числе объекты на улице Волгоградской в Воронеже. Кроме того, ТСП «ВСК» выступало подрядчиком строительства производственно-репетиционного корпуса театра оперы и балета, водоподъемной станции ВПС-21, школы в Новоусманском районе и поликлиники в Воронеже.

По данным Rusprofile, ООО «ФК "Аксиома"» зарегистрировано в Воронеже в 2000 году. Основной вид деятельности — аренда и управление нежилой недвижимостью. Уставный капитал — 500 тыс. руб. Единственный владелец — Сергей Журавлев, генеральный директор — Наталия Шамаева. Выручка ООО за 2025 год составила 21,4 млн руб., чистая прибыль — 187 тыс. руб.

Глава воронежской строительной ГК «Бик» Дмитрий Большаков считает, что сотрудничество «Аксиомы» с ВСК — стандартная схема работы на рынке: «Аксиома" не занимается строительством самостоятельно, а выступает заказчиком. Ранее финансовая компания сотрудничала с "Техстрой 2007" Юрия Галина, с которой мы тоже успешно работали. Именно эта компания была генподрядчиком при возведении предыдущих пяти домов ЖК. Теперь Юрий Галин ушел на пенсию, а "Аксиома" нашла нового подрядчика, который будет возводить объект».

«Выбор в пользу ВСК понятен — это активный и перспективный игрок. Никакой выдуманной коллаборации здесь нет: каждый занимается своим направлением — "Аксиома" приобретает землю, разрабатывает проект и получает разрешительную документацию, а генеральный подрядчик возводит объект», — пояснил господин Большаков.

Директор агентства недвижимости «Мегаметр» Катерина Князева высоко оценила местоположение нового жилого комплекса на улице Краснознаменной, но выразила сомнения по поводу этажности и обеспеченности парковочными местами:

«Место отличное: участок находится очень близко к центру города, что скажется и на стоимости квадратного метра, тем более что застройщик заявляет комфорт-класс».

«Сам дом на рендерах выглядит компактно. Однако дом высотой в 25 этажей вызывает сомнения — думаю, это связано с желанием увеличить площадь застройки. Окружающую территорию в основном занимает частный сектор, поэтому даже если бы в доме было 10 этажей, это позволило бы покупателям иметь хорошие видовые характеристики квартир»,— пояснила эксперт.

Госпожа Князева также обратила внимание на то, что в проекте заявлено всего 16 машиномест. «Все это наводит на мысли о том, что квартиры будут долго реализовываться, учитывая большое количество предложений на рынке новостроек на близлежащих территориях. Сложно оценивать продажи в ЖК, где срок сдачи — 2028 год. При этом сотрудничество с генеральным подрядчиком, вероятно, необходимо для качественного строительства. Можно ожидать высокого качества выполнения работ, благодаря которому покупатели останутся довольны»,— резюмировала она.

Ульяна Ларионова