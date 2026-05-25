В Южной Осетии возбудили дело о непреднамеренном убийстве режиссера фильма об СВО

Прокуратура Дзауского района Южной Осетии возбудила уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за гибели россиянки Анны Тыц. Об этом сообщила пресс-служба южноосетинской прокуратуры. Тело упавшей в горную реку женщины нашли вчера.

Как отметили в ведомстве, дело возбудили в отношении гражданина Южной Осетии 1974 года рождения. По версии следствия, группа отдыхающих прибыла 21 мая в село Згубир, среди них были госпожа Тыц и подозреваемый. Около 22:15 они попытались перейти по подвесному мосту реку Большая Лиахва, находившуюся в фазе половодья.

Следователи считают, что на середине моста подозреваемый начал раскачивать конструкцию, чтобы напугать спутников, и игнорировал требования Анны Тыц прекратить. Еще одна участница компании снимала происходящее на телефон. В итоге госпожа Тыц не удержала равновесие, ухватилась за мужчину — и они оба упали в воду. Подозреваемый смог выбраться на берег в 150 м от места падения, а женщину унесло течением. Правоохранительные органы продолжают расследование, отметили в прокуратуре.

Спасатели обнаружили тело Анны Тыц 24 мая в 35 км ниже по течению от места падения. В поисковой операции задействовали более 200 сотрудников МЧС, МВД и Минобороны. Поиски велись до границы с Грузией, к ним также подключились грузинские спасатели. В южноосетинском МЧС сообщали, что госпожа Тыц была режиссером фильма об участниках боевых действий на Украине из Осетии. За день до ее гибели в Цхинвале состоялся показ ее документального фильма «В направлении правды и справедливости».