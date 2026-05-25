Уравнение с двумя несогласными

Wildberries отложил повышение комиссий для иностранных селлеров, хотя онлайн-площадка собиралась ввести их с 25 мая. В компании говорят, что ей требуется дополнительное время на обсуждение механизма изменений. Судя по всему, Ozon также не торопится менять условия. Повышения комиссий для иностранных продавцов до того же уровня, что платят онлайн-площадкам российские предприниматели, от двух крупнейших площадок ранее потребовала Федеральная антимонопольная служба.

Wildberries переносит сроки ввода новых условий для иностранных селлеров. Об этом маркетплейс сообщил в письме для зарубежных продавцов. Первым об этом рассказало отраслевое издание Shopper’s. У “Ъ” также есть копия письма. В пресс-службе Wildberries заявили “Ъ”, что компания продолжает обсуждать с органами власти вопрос о введении комиссии для иностранных селлеров. «В связи с этим на реализацию этого изменения взято дополнительное необходимое время»,— добавили в компании.

Wildberries собирался повысить комиссии для иностранцев с 25 мая 2026 года. Об этом в компании сообщали еще в начале апреля. Причиной тому послужило требование Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

В марте этого года ведомство потребовало от Wildberries и Ozon скорректировать условия работы для предпринимателей. По мнению ФАС, размер комиссии создает невыгодные условия для предпринимательской деятельности, а инвестирование в цены продавцов без получения их надлежащего согласия ущемляет права и интересы продавцов и покупателей. В ФАС заявили “Ъ”, что продолжают работать с Wildberries и Ozon по выравниванию условий между российскими и иностранными продавцами, а также по установлению комиссий площадок на экономически обоснованном уровне.

Предоставить информацию об изменениях платформы должны были до 3 апреля 2026 года. В Ozon до сих пор не сообщали о нововведениях, на запрос “Ъ” компания не ответила. В Wildberries отмечали, что для китайских и российских предпринимателей будут выравнены комиссии с продаж по категориям товаров за счет повышения ставок для иностранных селлеров, а также внедрены единые правила предоставления скидок покупателям за счет платформы.

Условия торговли на онлайн-площадках для российских и иностранных селлеров сейчас существенно отличаются, поясняет директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. Например, для российских продавцов комиссии на маркетплейсах достигают 40% и более, а для зарубежных в разы меньше: 3,5–16% — для Китая, 5% — для Турции, 25% — для остальных стран, поясняет он. С учетом логистики, хранения и рекламы совокупные издержки российских предпринимателей могут достигать 50–70% от оборота, рассказывает гендиректор сервиса «МойСклад» Аскар Рахимбердиев.

Ранее в Wildberries объясняли разницу между комиссиями для российских и зарубежных предпринимателей рядом дополнительных барьеров, с которыми сталкиваются иностранные участники рынка, например, большими сроками доставки, таможенными процедурами и пошлинами по отдельным товарам. Меньшие продажи зарубежных продавцов объясняются в том числе худшим показом товаров в каталоге по сравнению с локальными предложениями, считают в Wildberries.

Партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская считает, что выравнивание условий для локальных и зарубежных селлеров может привести к росту цен на недорогие товары.

Снижение же комиссий для российских предпринимателей напрямую ударит по доходности площадок, отмечает госпожа Сумишевская. Но со временем после выравнивания комиссий потребительский спрос перераспределится между иностранными и российскими продавцами, большая часть из которых продает тот же самый импортный товар, возражает Артур Гафаров. Одинаковые комиссии дадут российским продавцам большую конкурентоспособность, но важно понимать, что в целом модель перепродажи дешевых товаров и получения быстрой прибыли уже не работает — даже при уравнивании условий, добавляет Аскар Рахимбердиев.

Без усиления таможенного и налогового контроля за импортом предложенной меры будет недостаточно, уверен господин Рахимбердиев: нелегально ввезенный из-за рубежа товар, за который не уплачены положенные пошлины и налоги, все равно будет в рознице дешевле, чем легальный аналог.

Алина Мигачёва