Московский омбудсмен Татьяна Потяева ушла с должности после 12 лет работы

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева объявила 25 мая об уходе с должности в связи с «переходом на новую работу». Об этом она написала в своем Telegram-канале. В Мосгордуму уже внесен проект постановления о досрочном прекращении полномочий омбудсмена.

Татьяне Потяевой 75 лет. Карьеру начинала в сфере образования — была директором лингвистической гимназии №1531, получила звание «Заслуженный учитель РФ». В 2005–2009 годах была депутатом Мосгордумы, занимала должности зампреда комиссий по науке и образованию, по соцполитике и трудовым отношениям. В 2010-х годах занимала руководящие должности в московском департаменте соцзащиты населения, курировала сферу реабилитации людей с инвалидностью. Впервые на должность омбудсмена Москвы Татьяну Потяеву назначили в 2014 году, затем переназначали в 2019 и 2024 годах. Последний свой ежегодный доклад на этом посту она представила в Мосгордуме в апреле 2026 года. В нем говорилось, в частности, о жалобах граждан на проблемы в школах и детсадах, а также о правах призывников и условиях содержания в СИЗО и изоляторах.

Федеральный омбудсмен Яна Лантратова сообщила “Ъ”, что госпожа Потяева станет советником столичного мэра Сергея Собянина. По словам госпожи Лантратовой, Татьяна Потяева «продолжит заниматься взаимодействием с уполномоченными». «На новом посту я обязательно продолжу работать на благо Москвы, которую знаю и искренне люблю»,— сообщила госпожа Потяева. Она поблагодарила «всех, кто помогал» ей в работе омбудсменом и отдельно — Сергея Собянина «за оказанное доверие, всестороннюю поддержку и возможность по-настоящему творить добро и менять жизнь москвичей к лучшему». Также она сообщила, что на пост столичного омбудсмена сейчас рассматривается несколько кандидатур, но конкретных имен не назвала.

Дарья Шелудякова