«Дональд Трамп очень гордится этим проектом»

Или газ, или ЕС: в Кремле намекнули Еревану, что льготные цены на российские энергоносители невозможны для участников Евросоюза. 26 мая в Армению прибывает госсекретарь США Марко Рубио. Среди целей визита — реализация проекта «Мост Трампа» — транспортного коридора из Азербайджана в Нахичевань. Ранее из Москвы звучали жесткие заявления в адрес премьер-министра Никола Пашиняна. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что отношения Армении и России рискуют серьезно ухудшиться.

Отношения Москвы и Еревана подходят к точке кипения. Впрочем, в России подчеркивают, что братский народ ни при чем — всему виной Никол Пашинян, который явно встал не на тот путь. Всю минувшую неделю премьер-министр подвергался словесной обструкции и требованиям вернуться в конструктивное русло.

На этом фоне Россельхознадзор выявил опасных вредителей сначала в цветочной продукции, затем в опалу попали некоторые группы овощей и фруктов. В итоге не избежали аналогичной участи и фирменный армянский коньяк, а также популярная минеральная вода «Джермук». Кроме того, Ереван предупредили, что в результате разворота на Запад он лишится дешевого российского газа. Премьер-министр Пашинян назвал подобную ситуацию рабочими моментами, отметив, что России он не враг. Какой путь выбирать стране — решать армянскому народу. Тем не менее в эти дни Армения открыла железнодорожное сообщение с Евросоюзом через Грузию и Турцию.

7 июня в стране пройдут выборы, которые, как считается, многое решат. 26 мая в республику прибывает Марко Рубио. Среди главных целей визита — практическая реализация проекта «Мост Трампа». Это тот самый Зангезурский коридор, который связывает азербайджанский эксклав Нахичевань непосредственно с Азербайджаном через территорию Армении.

Президент США выступил посредником, дабы гарантировать участникам безопасность и инвестиции. Общий смысл — подписать документы до выборов, чтобы, скажем так, подстраховаться: а то мало ли что произойдет после голосования. Как бы то ни было, «Мост Трампа» — это фактическая экспансия США на Южный Кавказ. Нынешний глава Белого дома очень гордится этим проектом.

В частности, тем, что ему удалось прекратить войну между двумя бывшими советскими республиками. Однако пока все это больше на словах — нужно придать этому практическое воплощение. Есть подозрение, что отношениям Еревана и Москвы предстоит пройти через непростые испытания.

Дмитрий Дризе