40% россиян предпочли бы традиционное погребение

Аналитический центр (АЦ) ВЦИОМ в понедельник, 25 мая, представил результаты опроса среди россиян на тему похорон. Традиционная модель погребения остается в России основной — ее выбрали 40% опрошенных. Кремацию предпочли бы 27%, оставляют решение за родственниками 12%. Передать свое тело для медицинских целей готовы 4% респондентов. Думать об этом заранее не хотят 13% опрошенных.

Жители крупных городов чаще других выбирают кремацию, следует из данных ВЦИОМа (см. график). «Там выше плотность населения, острее стоит проблема кладбищ, а кремация доступна и выглядит практичным решением. Закреплению нормы способствовала пандемия: ковидный период увеличил нагрузку на крематории и сделал кремацию более привычной для крупных городов»,— поясняют социологи. Кремацию предпочитают также представители поколения миллениалов, а среди зумеров «намечается новый тренд» — передача тела для научных целей, отмечают социологи. Они также отмечают, что «похоронную компетентность» россиян «нельзя назвать высокой» — лишь 47% опрошенных знают, что делать в случае смерти близкого и как организовать похороны. 37% представляют этот сценарий «только в общих чертах». Еще 14% ничего не знают об этом.

71% опрошенных также считают, что сфера ритуальных услуг построена на «наживе на чужом горе». Против этого тезиса выступают 18% респондентов, убежденных, что ритуальные услуги — это необходимая помощь в тяжелой ситуации, поэтому они «не могут стоить дешево». ВЦИОМ также попросил участников исследования оценить цену проведение похорон в РФ. Средняя стоимость ритуальных услуг, выведенная социологами в ходе опроса, составила 180,7 тыс. руб. В городах-миллионниках цену похорон респонденты оценили в 246,3 тыс. руб., в сельской местности — 142,3 тыс. руб.

Полина Мотызлевская