Последний звонок пройдет удаленно для 64 школ в Белгородской области

Последние звонки пройдут в традиционном очном формате в 467 школах Белгородской области. В 64 учреждениях из приграничья их проведут онлайн, что «связано с оперативной обстановкой». Об этом 25 мая сообщила пресс-служба облправительства. Вопрос обсуждался на еженедельном рабочем совещании. Последние звонки в регионе пройдут во вторник, 26 мая.

«Очень важно, чтобы проведение ОГЭ и ЕГЭ в экзаменационных пунктах было организовано на достойном уровне, с обязательным соблюдением всех мер безопасности. Постараюсь заехать лично и проверить, как обстоят дела в наших образовательных учреждениях», — подчеркнул на совещании врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», учебный год завершается в 531 белгородской школе, где обучаются 157,2 тыс. детей. Ранее предполагалось, что онлайн последние звонки проведут в 55 школах в Белгородском, Борисовском, Валуйском, Волоконовском, Грайворонском, Краснояружском, Ракитянском и Шебекинском округах. Кроме того, с учетом оперативной обстановки праздники в очном формате пройдут с рядом ограничений: в частности, все мероприятия должны завершиться до 18:00, после чего детей передадут под контроль родителей.

Денис Данилов