Премия без риска

Доходность облигаций российских лизинговых компаний к другим корпоративным бондам остается высокой, так что крупные игроки отрасли с высоким кредитным рейтингом и понятной структурой портфеля могут стать хорошим активом в инвестиционном портфеле, считают эксперты.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Лизинг становится надежным способом финансирования бизнеса и средством для инвестиций, говорят эксперты

В 2025 году премия по доходности облигаций российских лизинговых компаний к другим корпоративным бондам выросла до максимумов за последние два года. К концу мая 2026 года ситуация изменилась, но облигации сектора все еще отличаются более высокой доходностью.

В 2025 году инвесторы закладывали в облигации лизинговых компаний повышенную премию из-за дорогого фондирования, слабого спроса на технику и роста проблемных активов, отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Сейчас давление немного ослабло, потому что Банк России уже снизил ключевую ставку до 14,5%.

«В апреле сам ЦБ отмечал снижение доходностей облигаций и сильную динамику корпоративного долга. По оценке ЦБ, корпоративные облигации за месяц показали лучшую динамику среди основных инструментов российского рынка с полной доходностью за месяц в пределах 2%»,— говорит господин Чернов.

Ситуация в лизинговой отрасли остается непростой, что сказывается на доходности облигаций, объясняет директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт РА» Анатолий Перфильев. С одной стороны, высокие процентные ставки первого полугодия 2025 года существенно снизили спрос на лизинговые услуги, действующие клиенты расторгали сделки, стоки изъятого имущества сильно выросли. С другой стороны, постепенное снижение ключевой ставки положительно сказывается на деловой активности бизнеса, пик дефолтов лизингополучателей, вероятно, пройден, стоки изъятого имущества, если не снижаются, то уже не растут темпами годовой давности, указывает господин Перфильев.

Никита Бороданов, аналитик ФГ «Финам», отмечает, что снижение ключевой ставки уже поддержало рынок долга, и у сильных лизинговых эмитентов премии начали сжиматься. Тем не менее сектор по-прежнему торгуется с повышенной надбавкой к другим корпоративным облигациям из-за рисков рефинансирования и качества портфеля, добавляет аналитик.

Лизинг переосмысливает подходы

Прошедший год стал серьезной проверкой для всей лизинговой отрасли. Объем нового бизнеса на рынке лизинга, по оценкам аналитиков, сократился почти вдвое. Высокая стоимость заемных ресурсов, вызванная жесткой денежно-кредитной политикой ЦБ, радикально изменила экономику долгосрочных инвестиционных решений, рассказывает первый заместитель генерального директора компании «Балтийский лизинг» Антон Сапожков. Если в начале года ключевая ставка достигала 21%, то последовательное и осторожное смягчение политики позволило завершить 2025 год уже на уровне 16%.

Тем не менее эта ситуация открыла новые возможности и помогла переосмыслить подход к управлению ликвидностью и инвестиционной стратегии, считает господин Сапожков. В частности, компания перестроила структуру филиальной сети с целью повышения эффективности рабочих процессов, обновила команду и усовершенствовала клиентский сервис.

«Учитывая, какое больше значение приобретают сегодня остаточная стоимость, ликвидность техники и скорость оборота активов, мы пересмотрели внутренние стандарты оценки, скорректировали продуктовые параметры и сформировали более гибкую структуру сделок. Все теоретические риски, которые могут возникнуть в лизинге, легко прогнозируемы. Мы видим, как "вызревает" портфель, как строится профиль клиента и насколько высока степень его дефолтности»,— рассказывает собеседник.

Текущий рейтинг «Балтийского лизинга» на уровне ruAA от агентства «Эксперт РА» со стабильным прогнозом, подтверждает высокую диверсификацию бизнеса, приемлемую достаточность капитала и адекватное качество активов.

Риски — главный стоп-фактор, создающий осторожное отношение к отрасли. Однако крупные эмитенты с устойчивым акционером, кредитным рейтингом не ниже A–A+ и понятной структурой портфеля выглядят привлекательно для инвесторов, говорит Владимир Чернов. Он предупреждает, что важно не только смотреть на купон, но и видеть долю проблемных активов, зависимость от автолизинга, уровень изъятий техники и график погашения долга.

Антон Сапожков утверждает, что именно материальные активы повышают надежность лизинговых компаний, которые предоставляют клиентам не просто финансирование, а средство производства, создания добавленной стоимости. «Этот факт полностью определяет структуру риск-менеджмента. Как никогда ранее, лизинг становится самым надежным способом финансирования бизнеса и средством для инвестиций»,— говорит он. Именно поэтому облигации устойчивых лизинговых компаний можно считать привлекательным активом как при создании высокодоходного портфеля, так и при строительстве «тихой гавани» для сбережения средств, уверен эксперт.

Сам «Балтийский лизинг» продолжает диверсифицировать источники фондирования, наращивая портфель облигаций. По итогам 2025 года их совокупный объем превысил 68 млрд рублей, что формирует около 42% заемных средств. В конце прошлого года компания разместила новый выпуск неконвертируемых процентных облигаций серии БО-П20 объемом 1,5 млрд рублей. Спрос на эти бумаги превысил предложение, что свидетельствует о высоком уровне доверия инвесторов к бизнес-модели, считает господин Сапожков. А в 2026 году «Балтийский лизинг» почти втрое увеличил программу бондов.

Рынок покажет рост

Эксперты согласны, что сейчас подходящее время для выхода на долговой рынок. «Для лизинговой отрасли это особенно важно, так как активы длинные, техника окупается постепенно, а короткое банковское фондирование создает риск постоянного рефинансирования займов»,— комментирует господин Чернов.

Несмотря на охлаждение на рынке лизинга, интерес лизинговых компаний к облигационному заимствованию сохраняется, говорит директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алла Борисова. С одной стороны, облигации — это более гибкий инструмент в отличие от банковских кредитов, а в период существующих ограничений со стороны банков и более доступный для ряда компаний. С другой, интерес со стороны инвесторов, которые стремятся зафиксировать доходность в момент разворота ключевой ставки, делает такое фондирование привлекательным для самих эмитентов, объясняет она.

Антон Сапожков, в том числе, видит большие перспективы на рынке ЦФА. «Балтийский лизинг» одним из первых в секторе предложил возможность инвестирования в такие активы для широкого круга инвесторов. «Цифровые активы обладают уникальными преимуществами: минимальный порог входа, полная автоматизация процессов и прозрачность для инвестора. Это стратегическое направление, позволяющее сделать инвестиции максимально безопасными и технологичными»,— говорит он. За 2025 год компания разместила шесть выпусков ЦФА на общую сумму 3,2 млрд рублей, предложив инвесторам плавающую процентную ставку, привязанную к ключевой ставке ЦБ РФ плюс несколько процентных пунктов.

Госпожа Борисова отмечает, что пока инструмент ЦФА используют лишь некоторые лизинговые компании как альтернативный источник фондирования. Господин Бороданов также считает, что это скорее инструмент «на вырост». «Для лизингодателей долговой рынок важен прежде всего как способ диверсифицировать фондирование и удлинить пассивы, а ЦФА пока остаются скорее дополнительным инструментом, нежели полноценной альтернативой классическим облигациям. Цена фондирования между кредитами и размещением разнится в зависимости от масштаба компании, но в классических рыночных условиях облигации имеют более низкую стоимость обслуживания долга, но больше ограничены потенциальными объемами заимствований»,— делится аналитик.

Он полагает, что в целом рынок облигаций России в 2026 году остается сильным, но его рост уже не будет таким быстрым, как в 2025 году. Размещения идут активно, однако инвесторы становятся более избирательными, а премия все сильнее зависит от качества конкретного заемщика, подчеркивает аналитик.

Корпоративные облигации, тем не менее, остаются наиболее привлекательным инструментом российского рынка, утверждает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко. На фоне ожидаемого дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ инвесторы хотят зафиксировать доходность. В числе других эмитентов в первом квартале активно размещают бонды и лизинговые компании. «Балтийский лизинг» в конце марта также разместил облигации серии БО-П22 объемом 3,5 млрд рублей.

«Рынок корпоративных облигаций может насторожить начинающих инвесторов риском дефолтности. Но такие случаи легко прогнозируемы, если тщательно походить к выбору эмитента, опираться на рейтинги и не гнаться за подозрительно высокими ставками. Сейчас рынок очищается: уходят несостоятельные игроки, остаются стабильные эмитенты. А облигации сами по себе были и остаются одним из самых привлекательных инструментов для инвестирования»,— заключает Антон Сапожков.

Любовь Викторова