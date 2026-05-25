Летом в Севастополе будут работать 24 пляжа

В Севастополе к лету готовят 24 официальных пляжа. Начало купального сезона запланировано на 15 июня. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сейчас операторы пляжей подсыпают гальку и песок, а также красят кабины для переодевания и навесы. Для маломобильных граждан также установили раздевалки, туалеты, душевые и пандусы для спуска в воду.

Отмечается, что водолазы обследовали дно на 23 пляжах, сейчас очищают акваторию и обозначают границы для безопасного купания местных жителей и туристов. 22 оператора сдали пробы воды и грунта, 15 получили результаты, 11 — экспертные заключения, а восемь пляжей направили документы в Роспотребнадзор. Около 23 операторов подали декларации в МЧС.

Алина Зорина