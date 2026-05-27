Аренда недвижимости ОАО «РЖД»

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион в электронной форме методом пошагового повышения начальной цены на право заключения договора аренды помещений, общей площадью 30,6 кв. м, расположенных в «Здании пункта технического обслуживания», по адресу: г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район, пл. Привокзальная, № 1/2.





Помещения пригодны для организации офиса. Помещения обеспечены необходимыми инженерными коммуникациями, включая электроснабжение, систему отопления, водопровод и канализацию.

Начальный размер арендной платы составляет 8 174,0 руб. (с учетом НДС).

Информация об Объекте недвижимого имущества размещена на официальном сайте Недвижимость РЖД (https://property.rzd.ru ):

https://property.rzd.ru/ru/7395/page/14897?id=36256

Договор аренды заключается по результатам аукциона с использованием электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер» (www.rts-tender.ru): https://i.rts-tender.ru/main/auction/Trade/Privatization/View.aspx?Id=248830&Guid=53f6e654-46e2-4c79-b5d9-52634dee89b9

Дополнительную информацию о проведении аукциона, объекте, его осмотре можно получить по телефону: 8(863)259-00-26 или по адресу электронной почты nri_KarachentsevaAS@skzd.rzd.ru

