Продажа объектов ОАО «РЖД»

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», проводит аукцион в электронной форме по продаже с возможным снижением начальной цены принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собственности объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, пл. Ермака, д. 14: лечебный корпус № 3 общей площадью 578,1 кв. м; земельный участок площадью 7334 кв. м (далее - Объекты).



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД Следующая фотография 1 / 4 Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД

Начальная цена продажи Объектов на Аукционе составляет 31 976 220 руб., минимальная цена (цена отсечения) - 15 988 110 руб.

«Шаг Аукциона» - 1 598 811 руб.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене, проводится в электронной форме с использованием электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер» (далее - РТС-тендер), аукционная документация и иная информация об Аукционе размещаются на сайте РТС-тендер (https://www.rts-tender.ru), на официальном сайте Недвижимость РЖД (https://property.rzd.ru).

Дополнительную информацию о продаже объектов, осмотре и проведении аукциона можно получить по телефону: (863) 259-00-10.

ОАО «РЖД»

erid: F7NfYUJCUneTVxc9tj1w