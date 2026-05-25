Более 35 тысяч жителей Белгорода остались без воды и света после ударов ВСУ

В Белгороде повреждены объекты инфраструктуры при ракетных ударах Вооруженных сил Украины. Более 35 тыс. человек остаются без воды и электричества. Об этом сообщается в Telegram-канале врио губернатора Александра Шуваева.

Больницы, школы, детские сады и другие социальные объекты работают штатно — их подключили к резервным источникам питания. Сбои в подаче электроэнергии могут наблюдаться в ближайшие сутки, отметил господин Шуваев. Точные сроки восстановления станут известны после проверки электросетей.

Врио губернатора сообщал об одном погибшем и двух пострадавших при ударах ВСУ. В Белгороде было повреждено административное здание.