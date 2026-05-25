В Кировской области ежегодно пять населенных пунктов смогут получать статус опорных

В Кировской области на конкурсной основе ежегодно пять населенных пунктов будут получать статус опорных городских и сельских поселений. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов в интервью «Ъ Волга-Урал».

По словам главы региона, статус смогут получить населенные пункты, в которых есть рабочие места, активные жители и работоспособные органы местного самоуправления. Такие поселения должны стать точками притяжения для соседних территорий.

Инициатива разработана в дополнение к федеральной Стратегии пространственного развития. В рамках стратегии все населенные пункты России распределены по категориям: опорные населенные пункты, городские агломерации и «точки роста» с крупными инвестпроектами. В Кировской области «точкой роста» определен Омутнинск, формируется городская агломерация из трех крупных городов и прилегающих районов.

Как отметил господин Соколов, опорными населенными пунктами в большинстве районов являются районные центры, исключение — Подосиновский район, где этот статус получило село Демьяново.

О необходимости выбрать региональные опорные населенные пункты из числа поселков и сел Александр Соколов сообщил в сентябре 2025 года в послании Законодательному собранию Кировской области. Тогда губернатор отметил, что федеральный центр определил для региона 42 опорных населенных пункта, преимущественно это районные центры.

