В интернете продаются данные о 340 млн профилей пользователей OnlyFans

База данных 340 млн пользовательских профилей платформы OnlyFans выставлена на продажу. Об этом сообщает HackRead. Подборка создана на основе старых утечек данных и общедоступной информации о реальных аккаунтах как создателей, так и подписчиков OnlyFans.

Объявление о продаже появилось на форуме киберпреступников на прошлой неделе. Его автор оценил базу приблизительно в 0,313 BTC ($24 тыс.). Продавец рекламирует свое предложение как «внутреннюю базу данных OnlyFans». Она включает личную информацию — имена, адреса электронной почты, номера телефонов. А еще данные о количестве подписчиков и лайках. Есть и статистика загруженного контента, типы учетных записей, показатели активности аккаунта, а также связанные профили в социальных сетях и сведения, касающиеся платежей.

Издание отмечает, что анализ выборочных данных из подборки показал, что их сбор не был результатом прямого взлома или парсинга систем OnlyFans.

