Сделка с дисконтом за токсичность

Продавать контрольный пакет акций компании после смерти ее владельца Леонида Радвинского OnlyFans не будет. Вместо этого руководство готовит сделку с миноритарной долей на $3 млрд, пишет Bloomberg. Кому достанется этот капитал? И что сделают с компанией потенциальные акционеры?

План Леонида Радвинского был превосходный. OnlyFans расширяет аудиторию, выходит на ежегодный заработок в $5-7 млрд, а затем переходит в собственность крупной инвестгруппы примерно за $8 млрд. По крайней мере, об этом говорили источники Reuters. Сделка сорвалась, но Радвинский, судя по публикациям Bloomberg и The Wall Street Journal, не оставил идею продажи актива. Однако в марте 2026 года бизнесмен скоропостижно скончался от тяжелой болезни, оставив после себя состояние почти в $5 млрд. Акции OnlyFans перевели в семейный траст, который возглавила вдова Радвинского Кэти Чудновски. Она нашла нового покупателя — американский инвестфонд Architect Capital. По данным Financial Times, руководство OnlyFans готовит сделку с миноритарной долей в 20% на $3 млрд. OnlyFans — высокорисковый актив, говорит инвестиционный банкир Евгений Коган. Поэтому найти покупателя — головоломка для владельца, считает собеседник “Ъ FM”:

«Это очень рискованный бизнес, прежде всего с учетом репутационных нюансов. Убежден, что будут вводиться различные регуляторные ограничения, и, честно говоря, многим это все поперек горла. Этот бизнес так или иначе может пойти на спад. Часто успешными становятся именно те бизнесы, которые строятся на человеческих страстях. Здесь именно тот случай».

Радвинский тоже вел переговоры с Architect Capital , но тогда в компании рассчитывали на покупку 60% акций за $5,5 млрд. Продажа даже миноритарной доли — путь к масштабным изменениям в работе OnlyFans, уверен инвестор Азат Валеев:

«Мы здесь видим классический дисконт за токсичность. Если взять BigTech, такие активы, конечно, всегда стоят дешевле из-за репутационных рисков и давления, прежде всего со стороны платежных систем. Если сравнить, например, с другими нишевыми SaaS-сервисами или классическим финтехом, там мультипликаторы будут значительно выше. Здесь же инвесторы закладывают риск внезапной блокировки транзакций банками и возможных операционных ограничений».

Главная перспектива новых владельцев — это уход в финтех. Architect Capital будет пытаться построить независимую платежную инфраструктуру, чтобы OnlyFans перестала зависеть от решений Visa, Mastercard и банков. Новый инвестор только выиграет от покупки платформы, полагает финансовый консультант из Нью-Йорка Эдвард Аминов:

«В целом у OnlyFans есть потенциал, потому что сохраняется устойчивый спрос. Всегда есть риск появления более мелкого игрока, который попытается откусить долю рынка, но сам по себе трафик есть. Да, это достаточно стабильная и популярная платформа. Все остальное уже зависит от нового менеджмента. С точки зрения репутации для управленцев здесь действует принцип "business as usual" — деньги не пахнут».

В 2024 году OnlyFans принесла своему владельцу Леониду Радвинскому выручку в размере $1,5 млрд и операционную прибыль в $720 млн. Однако в 2025-м последний показатель упал до $700 млн, и замедление темпов роста инвесторы наблюдают уже несколько лет, пишет Forbes. Но убыточной компания никогда не будет, утверждает профессор финансов Городского университета Нью-Йорка Михаил Печерский:

«Все, что имеет отношение к красоте, к beauty products, и секс традиционно хорошо продается. Это во многом объясняет, почему люди ходят в стрип-клубы: формально они как бы не изменяют своей жене, и совесть остается чиста, хотя руки при этом не всегда. В мире около 7 млрд человек. И как минимум пара миллиардов из них потенциально могут открыть телефон и зайти на платформу вроде OnlyFans».

Visa и Mastercard в основном избегают вмешиваться в платежи OnlyFans из-за репутационных рисков, пишет Financial Times. Видимо, поэтому потенциальные акционеры уже озаботились оформлением банковской лицензии.

