И никаких условностей

В Краснодаре суд начал новое слушание уголовного дела о финансовых нарушениях при строительстве в интересах Минобороны РФ. В 2020 году кубанская компания «РИТЭК-Союз» сорвала выполнение контракта на реконструкцию системы теплогазоснабжения военного объекта, а затем не вернула ФГУП ГВСУ №4 неотработанный аванс на 576 млн руб. Бывшего директора АО «РИТЭК-Союз» Леонида Фридмана и главбуха Нину Калиниченко обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Ранее суд назначил им условные сроки, но прокуратура и военное ведомство оспорили эти приговоры.

Октябрьский районный суд Краснодара принял к производству уголовное дело в отношении Леонида Фридмана, бывшего директора АО «Региональная инженерно-технологическая энергокомпания-союз» («РИТЭК-Союз»), а также в отношении бывшего главного бухгалтера общества Нины Калиниченко. Информация об уголовном деле опубликована в базе ГАС «Правосудие».

Экс-руководителю АО «РИТЭК-Союз» предъявлены обвинения в особо крупной растрате, злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа (четыре эпизода) и невыплате зарплаты.

Бывшего главбуха обвиняют в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями в сфере гособоронзаказа, а также в легализации средств, полученных незаконным путем. Оба подсудимых находятся под подпиской о невыезде.

АО «Региональная инженерно-технологическая энергокомпания-союз» в декабре 2019 года заключило с ФГУП «Главное военно-строительное управление №4» (ГВСУ №4) Минобороны РФ договор субподряда на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция системы теплогазоснабжения войсковой части» в Воронежской области. Цена договора составляла 957 млн руб., значительную часть средств субподрядчик получил в качестве аванса.

В ходе исполнения контракта «РИТЭК-Союз» неоднократно срывал сроки работ, а на претензии заказчика не отвечал. В итоге в мае 2021 года руководство ГВСУ №4 досрочно расторгло контракт и потребовало вернуть неотработанный аванс в сумме 576 млн руб. Компания «РИТЭК-Союз» возвращать средства отказалась, ссылаясь на то, что заказчик не оплатил большой объем работ.

В феврале 2023 года Советский райсуд Краснодара по заявлению военных строителей взыскал задолженность с АО «РИТЭК-Союз» и лично с Леонида Фридмана, который выступал поручителем по контракту. Вскоре после этого «РИТЭК-Союз» был признан банкротом, а в отношении бывших руководителей кубанской строительной компании было возбуждено уголовное дело.

В июне 2025 года Октябрьский райсуд Краснодара приговорил Леонида Фридмана к четырем годам, Нину Калиниченко — к трем с половиной годам лишения свободы, наказание обоим подсудимым было условным.

Оба признали вину и пояснили, что действительно допускали левые операции под видом выплаты зарплаты или других расходов, но затем якобы возвращали средства в оборот для финансирования работ на объекте.

Суд согласился с тем, что Фридман и Калиниченко не имели корыстной заинтересованности, поэтому эпизоды растраты и мошенничества были заменены на менее тяжкий состав — злоупотребление полномочиями в коммерческой организации при исполнении гособоронзаказа.

Прокуратура и Минобороны РФ, признанное потерпевшим, оспорили приговор как необоснованно мягкий.

Краснодарский краевой суд согласился с их доводами, признав, что отсутствие корыстного умысла в действиях Фридмана и Калиниченко должным образом не доказано. В итоге коллегия по уголовным делам краевого суда отменила приговор Октябрьского райсуда и направила дело на новое рассмотрение в тот же суд, но другим составом.

Анна Перова, Краснодар