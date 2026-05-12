Последний звонок пройдет удаленно для 55 белгородских школ

В 55 школах Белгородской области, где учебный процесс в течение года проходил дистанционно, торжественные мероприятия пройдут онлайн — без детей и родителей. В остальных 476 учебных заведениях, работавших очно, праздник пройдет традиционно, сообщили в облправительстве со ссылкой на слова замгубернатора — министра образования региона Андрей Милехин.

По данным минобра, в этом году учебный год завершается в 531 школе, где обучаются 157,2 тыс. детей. Из них 5,2 тыс. из 55 школ в восьми приграничных муниципалитетах — Белгородском, Борисовском, Валуйском, Волоконовском, Грайворонском, Краснояружском, Ракитянском и Шебекинском округах — заканчивают обучение из дома. Подобные ограничения накладывались и в прошлом году.

С учетом оперативной обстановки праздники пройдут с рядом ограничений:

Все мероприятия должны завершиться до 18:00, после чего детей передадут под контроль родителей.

Линейки состоятся только в закрытых помещениях, без массовых общешкольных мероприятий на улице.

При наличии нескольких выпускных классов мероприятия разведут по времени, чтобы избежать скопления детей и родителей.

Присутствие родственников и гостей будет возможно только по предварительному согласованию с администрацией школы и при соблюдении пропускного режима.

«Несмотря на оперативную обстановку и ряд сложностей, обусловленных тем, что Белгородская область является приграничным регионом, мы обязаны обеспечить максимально безопасное проведение Последнего звонка и создать праздничное настроение для наших выпускников. Этот день они должны запомнить на всю жизнь»,— подчеркнул Андрей Милехин.

Последний звонок в Белгородской области состоится для 16 337 девятиклассников и 5 844 одиннадцатиклассников.

Последний учебный день — 26 мая. До этого намечены родительские собрания, посвященные итогам года, летней занятости школьников и вопросам безопасности. После чего выпускники приступят к государственной итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ стартуют 1 июня).

Для части школьников приграничья сохраняются особые условия прохождения аттестации. Так, 8 365 девятиклассников получат аттестаты по итогам промежуточной аттестации без сдачи экзаменов. Еще 3 306 одиннадцатиклассников смогут выбрать между сдачей ЕГЭ и получением аттестата по итоговым оценкам за 10-й и 11-й классы. Вручение аттестатов девятиклассникам пройдет в два этапа: для тех, кто не сдает экзамены, оно завершится до 12 июня, а для сдающих ОГЭ — с 22 июня по 10 июля. Выпускные вечера и вручение аттестатов одиннадцатиклассникам запланированы на 27 июня.

