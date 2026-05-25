Школы станут «городами в миниатюре»

В центре Москвы построят 15 новых школ на замену дореволюционным. Об этом “Ъ FM” сообщили в Департаменте образования и науки города Москвы. По их словам, многие из школ центрального округа сильно устарели и им не поможет даже капитальный ремонт.

О том, как будут выглядеть эти школы, и сколько учеников они смогут принять “Ъ FM” рассказала заместитель начальника дирекции инфраструктуры департамента образования и науки города Москвы Елена Круглик:

«Новые школы будут проектировать по современным стандартам: с гибкими пространствами, мобильной мебелью и зонами для индивидуальных и групповых занятий. Для младших классов создадут уютные пространства с мебелью, адаптированной под возраст детей, а для старшеклассников — современные лаборатории и медиатеки, где можно будет готовиться к экзаменам, выполнять задания и просто проводить время с друзьями.

Каждая школа получит индивидуальное архитектурное решение и будет гармонично вписана в историческую застройку. Например, в Мещанском районе на Большой Переяславской улице появится школа, концепция которой основана на идее "города в миниатюре". Пятиэтажное здание площадью более 18 тыс. кв. м рассчитано на 1,1 тыс. учеников. В отделке используют природные материалы — камень и дерево, а вокруг здания появятся современные игровые и спортивные площадки. Еще одну инновационную школу построят в Таганском районе. Она сможет принять 1,7 тыс. учеников. Комплекс будет состоять из трех корпусов, соединенных переходами. Фасады оформят витражным остеклением и декоративными элементами в форме книг, обложки которых будут напоминать здания из художественных произведений».

Как сообщили “Ъ FM” в департаменте образования и науки города Москвы, набор в первые инновационные школы должен начаться уже через два года. Первые из них будут расположены в Басманном, Мещанском и Пресненском районах. Крупные школы могут быть полезны для инфраструктуры города, но они усложняют коммуникацию между учениками и учителями, считает урбанист, автор блога «Город для людей» Аркадий Гершман:

«У больших школ действительно больше возможностей — это эффект масштаба. Но школа на тысячу учеников обычно появляется вместо нескольких небольших, и в такой системе гораздо сложнее выстроить доверительные отношения между учеником и учителем. А без этого детей невозможно по-настоящему понимать. Хотелось бы, чтобы здесь нашли золотую середину. Но складывается ощущение, что для команды Собянина важнее крупные показатели, чем создание доверительной среды.

При этом для города такие проекты важны: чтобы центральные районы не пустели, там нужна современная инфраструктура, и школы — ее важная часть. Проблема в том, что мегашколы неизбежно оказываются дальше от детей, тогда как небольшие школы проще размещать в пешей доступности. Это уже отход от прежнего принципа, когда вся необходимая инфраструктура должна была быть рядом с домом».

Как пишет РБК, в рамках новой программы открыли уже 55 модернизированных школ. А за семь лет планируется полностью реконструировать около 750 зданий.

Астон О'Салливан