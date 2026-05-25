Бывшего замдиректора АО «Атомэнергоремонт» осудили на шесть лет за взятку

Симоновский районный суд столицы приговорил бывшего первого заместителя директора—главного инженера АО «Атомэнергоремонт» Алексея Черникова к шести годам колонии и штрафу в размере 29 млн руб. Ему также запрещено занимать должности, связанные с атомной энергетикой. Фигуранту вменяли получение особо крупной взятки и злоупотребление должностными полномочиями.

Уголовное дело расследовало ГСУ СКР. В ноябре 2024 года фигурант был заключен под стражу по решению Чертановского районного суда Москвы. По некоторым данным, Алексей Черников получил взятку на сумму порядка 5,5 млн руб. в виде автомобиля представительского класса Genesis GV80.

Алексей Черников в 1990 году начал работу на Белоярской АЭС, затем трудился на Кольской АЭС. В 2010 году был назначен на должность директора филиала АО «Атомэнергоремонт» — «Колатомэнергоремонт». С 10 февраля 2015 года занимал должность первого замгендиректора и главного инженера АО «Атомэнергоремонт».

Ефим Брянцев