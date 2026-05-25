Варданян призвал бойкотировать военный парад в Армении

Бывший госминистр непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубен Варданян, приговоренный к 20 годам тюрьмы в Баку, призвал граждан Армении не посещать военный парад в республике 28 мая. Он назвал аморальным проведение таких мероприятий в момент, когда армянские солдаты и офицеры «находятся в плену».

«Хочу еще раз напомнить: армия строится не на парадах, деньгах, оружии или званиях. Прежде всего она строится на духе — моральном и патриотическом. И я призываю всех настоящих патриотов Армении не принимать участия в этом параде, потому что в ситуации, когда наши офицеры и солдаты находятся здесь, проводить парад аморально»,— говорится в обращении, которое Варданян передал через членов семьи во время телефонного разговора.

Военный парад в Армении пройдет 28 мая — в этот день в стране отмечается День Первой Республики, образованной в 1918 году. На параде будут представлены военная техника и оружие, включая беспилотники и радиолокационные системы и средства связи. «Мы продемонстрируем все те виды оружия и военной техники, которые ранее никогда не показывали общественности — мы их приобрели, но никогда не демонстрировали»,— говорил министр обороны страны Сурен Папикян.

17 февраля Бакинский военный суд вынес приговор Рубену Варданяну по обвинению в финансировании терроризма, создании незаконных вооруженных формирований, планировании и ведении агрессивной войны и еще по десяткам пунктов. Азербайджанские силовики задержали Рубена Варданяна 27 сентября 2023 года, когда он собирался уезжать из Нагорного Карабаха в Армению из-за азербайджанской военной операции.

Лусине Баласян