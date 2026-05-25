Число мигрантов в Москве остается на стабильном уровне

Число мигрантов в Москве держится на стабильном уровне, в период пандемии оно немного снизилось, но после вернулось к допандемийному уровню. Об этом в интервью РБК ТВ рассказала заместитель мэра столицы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Мария Багреева пояснила, что мигранты работают в тех профессиях, на которые не хотят идти ни москвичи, ни жители других регионов России. «Большая часть мигрантов занята в строительстве, в сфере ЖКХ, в торговле и услугах. И в основном это низкоквалифицированный труд», — сказала заммэра.

По ее словам, дефицит кадров в московской экономике сохраняется, хотя ситуация несколько стабилизировалась. По данным, которые привела госпожа Багреева, количество вакансий в объединенной базе снизилось с 450–500 тыс. до примерно 400 тыс. в настоящее время.

При этом население Москвы составляет 13,3 млн человек, а вместе с Московской областью — 22 млн человек. Такая концентрация, по мнению главы департамента, является одним из ключевых факторов роста производительности труда, которая априори выше в крупных агломерациях за счет более высокой плотности и числа клиентов у бизнеса.