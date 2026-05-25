Россия и Белоруссия усилят борьбу с отмыванием преступных доходов

Росфинмониторинг и Национальный банк Белоруссии будут развивать сотрудничество для противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Об этом сообщила пресс-служба белорусского банка в Telegram-канале.

Меморандум представители двух стран подписали в Ашхабаде на 44-й пленарной неделе профильной Евразийской группы. С российской стороны его утвердил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, а с белорусской — глава Национального банка Илона Ледницкая. Документ предусматривает сотрудничество стран «в части надзорной деятельности в финансовой сфере».

По программе сотрудничества Россия и Белоруссия будут обмениваться профильной информацией, практиками, результатами исследований рисков и новых схем отмывания денег. Кроме того, страны будут совместно прорабатывать меры для снижения рисков, проводить конференции, семинары и так далее.