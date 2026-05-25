В Армении возбудили уголовное дело о принуждении голосовать за партию Карапетяна

Антикоррупционный комитет Армении сообщил о возбуждении уголовного дела о принуждении граждан к голосованию за партию «Сильная Армения». Соответствующее уведомление ведомство разместило в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

Согласно заявлению ведомства, «осуществляющие предпринимательскую деятельность в России лица использовали материальную зависимость некоторых граждан, выехавших на заработки за рубеж, и организовали их переправку в Армению совместно со сторонником партии “Сильная Армения” и другими лицами». Следствие считает, что граждан планировалось принудить к участию в парламентских выборах и голосованию за указанную партию.

«Комитет заверяет, что проведет всестороннюю и строгую проверку полученных сведений, а также примет все предусмотренные законом меры», — подчеркивается в публикации.

Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня, в них примут участие 17 партий и 2 партийных блока. Один из основных соперников правящего «Гражданского договора» — блок «Сильная Армения» Самвела Карапетяна. Господин Карапетян сейчас находится под арестом из-за уголовного дела о публичных призывах к захвату власти.