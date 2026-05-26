Убытки НефАЗа в начале года превысили 900 млн рублей

За три месяца года выручка ПАО «НефАЗ» (входит в группу КамАЗ) составила около 5,6 млрд руб., превысив показатель первого квартала 2025 года на 27,7%. Убытки предприятия за это же время увеличились в три раза — с 303,7 млн до 920,4 млн руб., следует из промежуточной отчетности компании.

По сравнению с прошлым годом в январе — марте в 1,4 раза увеличилась себестоимость продаж, которая превысила 6 млрд руб. Материальные затраты Нефтекамского автозавода составили 5,8 млрд руб., расходы на оплату труда — около 1,2 млрд руб. (рост — в 1,4 раза). Из бюджета компания получила 1,3 млрд руб. — это меньше трети прошлогоднего финансирования.

ПАО «НефАЗ» производит автобусы и специальные надстройки на шасси КамАЗа. Набережночелнинская компания владеет половиной уставного капитала предприятия, 28,5% принадлежит АО «Региональный фонд» — инвестиционной компании в собственности Башкирии. 2025 год НефАЗ закончил с убытками 505,5 млн руб.

