НефАЗ закончил 2025 год с полмиллиарда рублей убытков

В 2025 году выручка ПАО «НефАЗ» (входит в группу КамАЗ) уменьшилась на 25,6%, до 31,4 млрд руб. Если в предыдущие пять лет компания завершала отчетный период с чистой прибылью, то прошлый год предприятие закончило с убытками в 505,5 млрд руб. Бухгалтерскую отчетность и финансовые результаты эмитент опубликовал на портале раскрытия корпоративной информации.

Около 12,2 млрд руб. компании принесла продажа пассажирских автобусов, количество реализованных машин уменьшилось с 1,4 тыс. до 1,1 тыс. штук. На электробусы пришлось около 9,8 млрд руб. выручки (объемы продаж уменьшились с 688 до 461 штуки).

Себестоимость продаж составила около 30,7 млрд руб., что почти на 10,3 млрд руб. меньше, чем годом ранее. Таким образом, валовая прибыль сократилась с 1,7 млрд до 1,1 млрд руб.

С 5,7 млрд до 4,9 млрд руб. уменьшились расходы на оплату труда работников, при этом среднесписочная численность коллектива за год уменьшилась на 418 человек, до 4 934 сотрудников.

Объем дебиторской задолженности увеличился с 7,3 млрд до 16,8 млрд руб., размер кредиторской задолженности — с 8,8 млрд до 19,7 млрд руб.

Размер чистых активов НефАЗа сократился с 1,9 млрд до 1,4 млрд руб.

«Несмотря на то, что будущие последствия текущей экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов, результаты экономической деятельности общества в этот период не были подвержены влиянию указанных выше событий»,— отмечают авторы пояснений к годовой отчетности, имея в виду санкции, геополитическую напряженность и тарифную политику новой администрации США.

ПАО «НефАЗ» зарегистрировано в 1993 году на основе Нефтекамского завода автосамосвалов, занимается производством автобусов и спецнадстроек на шасси КамАЗа. КамАЗ владеет 50,2% уставного капитала предприятия, 28,5% акций — у АО «Региональный фонд» (принадлежит правительству Башкирии).

