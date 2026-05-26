Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Уфимский оператор по уборке мусора не смог оспорить аренду земли возле полигона

Арбитражный суд Башкирии отказал уфимскому АО «Специализированное автомобильное хозяйство по уборке города» (САХ, региональный оператор по обращению с отходами в центре республики) в расторжении договора аренды участка на севере Уфы между АО «Альфа» и региональным министерством земельных и имущественных отношений. Земля площадью около 5 га граничит с мусорным полигоном, который эксплуатирует САХ.

Поводом для иска стал параллельный процесс, в котором «Альфа» взыскивает с САХ более 1,2 млрд руб. за разлив фильтрата из полигона на спорный участок, что привело к многократному превышению содержания вредных веществ в почве. Муниципальное АО считает, что спор о взыскании ущерба не состоялся бы, если бы минземимущество и «Альфа» (которое до марта прошлого года называлось почти так же — «Спецавтохозяйство по уборке города») в 2024 году не заключили в нарушение законодательства договор аренды участка, тогда как просьбы САХ предоставить участок в аренду власти отклоняли. Из материалов дела следует, что земля арендатору досталась еще в 2019 году для строительства инновационного автоматизированного комплекса обработки отходов, в 2024 году договор был продлен без торгов.

В САХ полагают, что для пролонгации договора без торгов на участке должны были находиться объекты капитального строительства, тогда как на самом деле таковые отсутствуют.

Истец не является стороной сделки, его права и законные интересы оспариваемым договором не нарушаются, пришел к выводу суд, отклонив требования предприятия.

Подробнее о разбирательствах в связи с утечкой фильтрата — в статье «Ъ-Уфа» «САХ и мат».

Идэль Гумеров