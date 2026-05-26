Уфимский оператор по уборке мусора не смог оспорить аренду земли возле полигона

Арбитражный суд Башкирии отказал уфимскому АО «Специализированное автомобильное хозяйство по уборке города» (САХ, региональный оператор по обращению с отходами в центре республики) в расторжении договора аренды участка на севере Уфы между АО «Альфа» и региональным министерством земельных и имущественных отношений. Земля площадью около 5 га граничит с мусорным полигоном, который эксплуатирует САХ.

Поводом для иска стал параллельный процесс, в котором «Альфа» взыскивает с САХ более 1,2 млрд руб. за разлив фильтрата из полигона на спорный участок, что привело к многократному превышению содержания вредных веществ в почве. Муниципальное АО считает, что спор о взыскании ущерба не состоялся бы, если бы минземимущество и «Альфа» (которое до марта прошлого года называлось почти так же — «Спецавтохозяйство по уборке города») в 2024 году не заключили в нарушение законодательства договор аренды участка, тогда как просьбы САХ предоставить участок в аренду власти отклоняли. Из материалов дела следует, что земля арендатору досталась еще в 2019 году для строительства инновационного автоматизированного комплекса обработки отходов, в 2024 году договор был продлен без торгов.

В САХ полагают, что для пролонгации договора без торгов на участке должны были находиться объекты капитального строительства, тогда как на самом деле таковые отсутствуют.

Истец не является стороной сделки, его права и законные интересы оспариваемым договором не нарушаются, пришел к выводу суд, отклонив требования предприятия.

Идэль Гумеров