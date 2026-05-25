Роспотребнадзор предупредил о фейках про карантин по пятнистой лихорадке

В Роспотребнадзоре сообщили, что данные о введении карантина из-за угрозы распространения Астраханской пятнистой лихорадки не соответствуют действительности. Сообщение распространила пресс-служба астраханского управления ведомства. Там указали, что ситуация с заболеваемостью остается стабильной и не превышает обычных сезонных значений.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день зарегистрировано только четыре случая заражения. Показатель заболеваемости составил 0,42 на 100 тыс. человек. В аналогичный период прошлого года он достигал 1,05. С начала года за медицинской помощью из-за укусов клещей обратились 550 человек — на 26,9% меньше, чем за первые месяцы 2025 года, отмечается в публикации.

В ведомстве подчеркнули, что не обращались к властям Астраханской области с предложением о принятии санитарно-эпидемиологических мер, поскольку основания для них отсутствуют.