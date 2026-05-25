С начала года в водоемах Свердловской области утонули 13 человек

С начала 2026 года в водоемах Свердловской области утонули 13 человек. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель руководителя регионального ГУ МЧС России Алексей Морозов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«В апреле, буквально в течение двух недель, у нас была зафиксирована гибель 12 граждан. Это преимущественно рыбаки в большом возрасте. Связано это с резким изменением состояния льда и повышением температуры. То есть в целом на сегодняшний день у нас 13 погибших в этом году»,— рассказал господин Морозов.

По его словам, за аналогичный период 2025 года на водоемах погибли четыре ребенка. Всего в 2025 году на водоемах Свердловской области погибли 37 человек, в том числе семеро детей.

Полина Бабинцева