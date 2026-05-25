В Бишкеке ввели ограничения по скорости и парковке электросамокатов

В Бишкеке ввели ограничения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Правила касаются в том числе максимально разрешенной скорости и мест парковки. Решение приняли на заседании штаба по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, передает 24.KG.

Максимальную скорость самокатов в столице Киргизии снизят до 15 км/ч. Кроме того, в городе появятся специальные парковочные зоны для самокатов — их обозначат желтой разметкой. Самокаты, оставленные вне парковок более чем на три часа, будут эвакуировать. Затраты на эвакуацию будут взимать с владельца СИМ. Кроме того, в Бишкеке введут обязательное страхование третьих лиц, чтобы пострадавшие от СИМ могли добиться компенсаций.

Представителям кикшеринговых компаний в мэрии рекомендовали усилить контроль за пользователями сервисов. В отношении тех, кто нарушает правила дорожного движения, необходимо применять меры, подчеркнули в правительстве города.