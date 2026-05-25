Наркотрафик закончится в казне

“Ъ” стали известны подробности первого в России административного дела, в рамках которого прокуратура добивается признания экстремистами целой группировки наркоторговцев. Лидером ОПС выступал сотрудник Федеральной службы по незаконному обороту наркотиками (ФСКН) Гиви Калмахелидзе, получивший в итоге пожизненный срок. Теперь надзор хочет не только навсегда запретить деятельность бывшего офицера и его сообщников, но и обратить в доход государства их активы. Если суд согласится с прокуратурой, подобные иски будут заявлены к другим наркодельцам, деятельность которых несет угрозу национальной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Об иске, поданном прокурором Ивановской области Андреем Жугиным, сообщили “Ъ” в областном суде. Само заявление направлено в Октябрьский райсуд Иваново и будет рассмотрено, как и другие подобные иски, в закрытом режиме.

Тем не менее “Ъ” стало известно, что ответчиками по иску выступают бывший сотрудник управления ФСКН по Московской области Гиви Калмахелидзе и 14 участников его преступного сообщества, двое из которых также являлись пенсионерами МВД.

Оргпреступное сообщество они организовали еще в апреле 2019 года. Тогда на деньги, выделенные Калмахелидзе, был приобретен жилой дом в деревне Большое Климушино Пучежского района Ивановской области. Здание отремонтировали, оборудовав в нем лабораторию, рядом выкопали скважину для подачи воды, а прекурсоры, необходимые для выпуска наркотиков, закупались в различных городах, в том числе в столице.

В Московский регион поставлялась и основная продукция нарколаборатории — мефедрон. Его хранили в частных гаражах, затем куратор ОПС отправлял наркотик оптовикам. В начале 2020 года Калмахелидзе выделил 2,6 млн руб., которые использовали на покупку дома в деревне Трениха Кинешемского района. На этот раз подпольное производство потребовало еще больших вложений — вокруг здания построили высокий забор из профнастила, за которым оборудовали вольеры для охранных собак. В деревне с сотовой связью было неважно, поэтому на крыше были размещены ее усилители — мобильный интернет должен был работать без перебоя, так как заказы шли постоянно. Поскольку работы могли вызвать подозрения, к дому пристроили вольер, в котором под видом фермерского хозяйства стали разводить скот.

Весной 2020 года проблемы неожиданно возникли внутри самого ОПС — трое рабочих с Украины, выпускавших «меф», подсели на него, и так плотно, что стали видеть галлюцинации и пытаться покончить с собой.

Участники ОПС пытались их образумить, в том числе с помощью содержания в подвале и избиений, но из этого ничего не вышло. Украинцев в итоге отправили на родину, а их места заняли выходцы из Саратова.

Примечательно, что отходы производства все это время отвозили для утилизации в Соболевское сельское поселение Ивановской области, глава которого Константин Боричев, бывший сотрудник МВД, являлся членом ОПС (осужден на 17 лет). Партии мефедрона злоумышленники продавали оптом, а за деньгами ездили в деловой центр «Москва-Сити». По подсчетам следствия, фигуранты выпустили более 90 кг наркотических средств.

От их реализации Калмахелидзе, установило следствие, получил в виде финансовой выгоды 228 тыс. руб. Другие члены ОПС — от 100 тыс. до 1,3 млн руб.

Украинцам вообще не заплатили, посчитав, что они использовали наркотики на сумму, которая им причиталась. Часть прибыли была потрачена на недвижимость, автомобили и оружие — пистолеты и автоматы, переделанные из охолощенных в боевые.

Присяжные Ивановского областного суда признали фигурантов виновными. Гиви Калмахелидзе, несмотря на хорошие характеристики, ведомственные награды и благодарности, был приговорен к пожизненному сроку. Его сообщники также отбывают длительные наказания.

Прокурор Жугин, обращаясь в суд, указал, что в основе ОПС под руководством Калмахелидзе «лежат общие идеологические и имущественные интересы, которые имеют ярко выраженный антиобщественный характер» и в целом несут угрозу для общества. Так, уже будучи осужденными, участники сообщества «интегрировались» в признанное экстремистским и запрещенное в РФ международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). Противодействуют требованиям администрации колоний, придерживаются норм, традиций и неформальных правил, установленных уголовниками, и пополняют так называемые общаки.

По данным центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по Москве, наркотизм (то есть социально-правовое явление, связанное с употреблением и оборотом наркотиков) является одним из основных финансовых источников для терроризма, а тот — видом деятельности экстремистских сообществ.

Наркотизм и экстремизм, полагает полиция, на которую ссылается надзор, неразрывно связаны между собой, а наркобизнес финансирует экстремистов.

После приговора у бывших участников ОПС остались внушительные активы. Так, Гиви Калмахелидзе оказался владельцем дома в подмосковном Наро-Фоминске площадью более 340 кв. м. У осужденного на 17 лет Алексея Кулеши оказались активы компании, через которую прошло более 600 млн руб. Надзор полагает, что помимо деятельности, связанной с лизингом сельскохозяйственной техники, она использовалась для отмывания вырученных за наркотики средств. Так, десятки миллионов рублей из денег, поступивших на ее счета, затем обналичили через банкоматы. Все эти средства и активы, настаивает надзор, теперь должны быть обращены в доход государства.

Николай Сергеев