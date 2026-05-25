Участковых врачей вернут в систему

В Москве снова появятся участковые врачи. Об их возвращении в столичную систему здравоохранения заявила вице-мэр Анастасия Ракова. Речь идет о специалисте, который будет не только вести прием пациента, но и сопровождать его на других этапах: координировать диагностику и лечение, следить за историей болезни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Для решения такой задачи придется перераспределить участки и количество пациентов, которых наблюдает врач. Так можно будет составить четкую картину по заболеваниям жителей города, пояснила профессор, заведующий кафедрой поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Вера Ларина:

«Почему именно участковый? Смысл в том, что врач знает все прикрепленное население, можно сказать, в лицо. Он должен понимать, как устроен его участок: сколько человек прикреплено, какого они возраста, у кого есть хронические неинфекционные заболевания, сколько пациентов нуждаются в патронаже или паллиативной помощи. То есть вся эта ситуация находится в руках одного врача.

Доктор понимает, как выстроить программу профилактики, кому можно открыть программу проактивного диспансерного наблюдения, кого пригласить на прием, как разработать план профилактических мероприятий и так далее».

Реформа затронет в том числе и порядок записи к врачам в медучреждениях. Предполагается, что перед приемом пациент сможет получить направление на исследования. И только после получения результатов будет определяться дальнейший маршрут лечения. Врачам при этом увеличат нагрузку. Они станут работать в полноценном пятидневном графике и не смогут больше совмещать основную деятельность с приемом в коммерческой клинике. По задумке, такой специалист станет ключевой фигурой поликлиники, отметила Анастасия Ракова. Однако сами медики пока не подготовлены для подобной миссии, считает руководитель превентивной медицины «Медскан», кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев:

«С точки зрения готовности врачей к такому формату наблюдения и практики, им, безусловно, нужно чаще проходить курсы повышения квалификации по междисциплинарным направлениям. Участковый терапевт — это специалист с широким кругозором, который должен разбираться и в кардиологии, и в эндокринологии, и в гастроэнтерологии. В свое время мы ушли от системы врачей общей практики — от участкового врача к узкопрофильным специалистам. Но вопрос не только во внедрении самой системы участкового врача. Если специалист проработает год, два или три — это будет лишь полумера. Нужны механизмы удержания таких врачей в профессии на десятилетия, а не на два-пять лет. Только тогда врач сможет сопровождать пациента на протяжении всей жизни и хорошо знать особенности состояния его здоровья».

Также в Москве продолжат развивать систему так называемой бесшовной маршрутизации между поликлиниками и стационарами. Это новая схема госпитализации. Она позволяет врачу поликлиники оформлять заявку через единую цифровую платформу, доступную профильным больницам города. Клиники предлагают больному возможные даты госпитализации, консультаций или дополнительных обследований. Человек самостоятельно выбирает подходящее время и медучреждение. Власти реформируют систему здравоохранения уже не в первый раз, но улучшения для пациента пока сомнительны, отметил президент «Лиги защитников пациентов» Александр Саверский:

«Это только начало пути. Если участковую службу удастся нормально выстроить, сразу возникнет вопрос: “А где специалисты?” Потому что следующий уровень помощи сегодня фактически не работает. Нельзя все перекладывать на участкового врача — это уже напоминает ситуацию со скорой помощью, которая вынуждена заменять и терапевтов, и хирургов, и других специалистов. А это очень дорого. Изначально хотели построить многоуровневую систему, как на Западе: усилить первичное звено за счет сокращения коек. Но койки не сократили, пациентов запустили в трехуровневую систему, и в итоге многие ушли в частный сектор.

Теперь, если власти снова хотят усилить участковую службу, придется параллельно сокращать койко-места. Сейчас стационарная помощь получается доступнее амбулаторной: специалиста зачастую можно найти только в стационаре».

В системе столичной медицины также будет активно внедряться искусственный интеллект, рассказали в мэрии. Собственный аналог ИИ-помощника врача был разработан после визита столичной делегации в Сингапур. Нейросеть работает в кабинете в фоновом режиме. Она различает голоса врача и пациентов и сама заполняет протокол осмотра, в том числе жалобы, анамнез, диагноз и рекомендации. Система уже прошла тестирование в поликлиниках, в итоге время общения врача и пациента выросло более чем в три раза, сообщила Ракова.