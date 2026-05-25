В детском центре в Калининграде произошла вспышка сальмонеллеза

В Калининграде в частном детском центре «СказкаЛэнд» произошла вспышка сальмонеллеза. Заболели 16 человек — 11 детей в возрасте от двух до пяти лет, а также пятеро сотрудников. Региональное управление Роспотребнадзора временно запретило деятельность учреждения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения требований к организации питания. Среди них:

  • нет деления пищеблока на цеха;
  • отсутствует маркировка и документация, подтверждающая происхождение, качество и безопасность продуктов;
  • нарушение правил хранения пищевой продукции;
  • сотрудники работают без результатов медицинского осмотра, санитарно-гигиенической подготовки и аттестации;
  • нарушение дезинфекционного режима;
  • отсутствие производственного контроля;
  • нет утвержденного меню и технологических карт изготовления блюд.

Сальмонеллез выявлен в том числе у поваров. Бактерия также обнаружена на оборудовании для мытья посуды. На поверхности тележки для раздачи еды, хлебницы, стеллажа, посуды, емкости для хранения и сушки посуды нашли бактерии группы кишечной палочки.

В отношении владельца детского центра ИП Чернышовой О.О. возбуждено дело об административном правонарушении. Материалы дела подготовлены для передачи в Ленинградский районный суд Калининграда.

