В детском центре в Калининграде произошла вспышка сальмонеллеза

В Калининграде в частном детском центре «СказкаЛэнд» произошла вспышка сальмонеллеза. Заболели 16 человек — 11 детей в возрасте от двух до пяти лет, а также пятеро сотрудников. Региональное управление Роспотребнадзора временно запретило деятельность учреждения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения требований к организации питания. Среди них:

нет деления пищеблока на цеха;

отсутствует маркировка и документация, подтверждающая происхождение, качество и безопасность продуктов;

нарушение правил хранения пищевой продукции;

сотрудники работают без результатов медицинского осмотра, санитарно-гигиенической подготовки и аттестации;

нарушение дезинфекционного режима;

отсутствие производственного контроля;

нет утвержденного меню и технологических карт изготовления блюд.

Сальмонеллез выявлен в том числе у поваров. Бактерия также обнаружена на оборудовании для мытья посуды. На поверхности тележки для раздачи еды, хлебницы, стеллажа, посуды, емкости для хранения и сушки посуды нашли бактерии группы кишечной палочки.

В отношении владельца детского центра ИП Чернышовой О.О. возбуждено дело об административном правонарушении. Материалы дела подготовлены для передачи в Ленинградский районный суд Калининграда.