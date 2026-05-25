АЕБ: европейский бизнес ухудшил ожидания по развитию экономики России

Европейский бизнес ухудшил свои прогнозы в отношении экономики России на ближайшие один-два года. Ее развития ожидают 17% респондентов — на 33% меньше, чем в прошлом году. Результатами ежегодного замера настроений поделилась с РБК Ассоциация европейского бизнеса.

По данным исследования, развития экономики в перспективе трех–пяти лет ожидают 49% компаний. Показатель также снизился — с 65% в прошлом году. В ближайшие шесть-десять лет развития экономики ожидают 79% респондентов (год назад их было 82%). Увеличилось число участников опроса, ожидающих спада экономики. В ближайшие один-два года такую ситуацию прогнозируют 39% (против 22% в прошлом году), а в течение трех–пяти лет — 13% (против 7%).

При этом доля компаний, которые ждут в ближайшие три года увеличения оборота или роста прибыли, практически не изменилась и составила 57% и 40% соответственно. С 10% до 18% выросла доля респондентов, ожидающих снижения оборота. 86% опрошенных отметили, что пострадали от антироссийских санкций, при этом 55% — пострадали значительно. Среди основных проблем назывались ограничения США и Евросоюза и ответные российские меры, геополитическая неопределенность, а также репутационные риски работы в России.

Опрос проводился среди топ-менеджеров 119 компаний АЕБ с марта по май. В нем участвовали компании из России (с европейским капиталом), Германии, Франции, США, Италии и других стран.