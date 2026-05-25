В Эстонии судам посоветовали не доверять Google Maps из-за риска попасть в Россию

Пограничная охрана Эстонии порекомендовала капитанам судов и водителям лодок при движении по реке Нарва не использовать приложение Google Maps, так как оно может случайно завести в российские воды. Об этом сообщает ERR. Эстонские власти посоветовали пользоваться GPS-навигатором или приложением Nutimeri — эстонским сервисом для навигации на воде.

По словам руководителя нарвского погранпункта Регины Кукк, в этом сезоне зафиксировано уже четыре случая незаконного пересечения границы. В некоторых случаях нарушители получали предупреждение, в других — штраф. Максимальная сумма достигала €600.

По словам госпожи Кукк, в нескольких случаях люди пересекали границу как раз из-за использования Google Maps — приложение некорректно отображало положение лодки. Люди могут непреднамеренно оказаться на российской территории, отметила она.

Пограничники призвали сограждан при движении по реке держаться как можно ближе к эстонскому берегу.

Весной 2024 года эстонские СМИ писали, что российские пограничники демонтировали навигационные знаки на Нарве, объяснив свои действия тем, что объекты находились на территории России. Между странами нет двустороннего соглашения, позволяющего полностью согласовать установку буев.