Изменения не пошли на «Почту»

Власти частично отказались от «спасения» «Почты России». Речь идет об отмене платных лицензий для других операторов доставки, пишет РБК со ссылкой на участников рынка. Также с маркетплейсов сняли требование открывать свои ПВЗ в отделениях госкомпании. В начале 2026 года принять экстренные меры поддержки для «Почты России» просили в обеих палатах парламента. Тогда Минцифры предложило обязать участников рынка доставки получать лицензии. Подразумевалось, что для работы на территории всей страны они оплатят госпошлину в размере 100 млн руб. Кроме того, лицензии министерство планировало выдавать только тем компаниям, чей объем собственных средств превышает 1 млрд руб.

Если бы эти меры вступили в силу, конечные расходы легли бы на плечи потребителей, говорит президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев:

«Это значимый шаг навстречу бизнесу и сигнал о том, что голос отрасли был услышан. Мы неоднократно и последовательно выступали против этих норм, поскольку, по нашим оценкам, они создали бы заградительные барьеры для малых и средних перевозчиков, привели бы к монополизации рынка и росту цен для потребителей. Исключение этих положений подтверждает, что конструктивный диалог между регулятором и бизнесом дает результаты».

Также Минцифры планировало взимать ежеквартальный сбор в 3% от доходов, которые операторы доставки получают от междугородних посылок. Тогда в Ассоциации цифровых платформ, которая объединяет Wildberries, Ozon, «Яндекс» и «Авито», подсчитали, что расходы участников рынка могли бы увеличиться до 90 млрд руб. в год. Впрочем, от этого сбора тоже отказались, рассказал “Ъ FM” президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов:

«На одном из этапов обсуждения этот платеж исключили из документа, поэтому, по моей информации, такой проблемы больше не существует. При этом мы знаем об изменениях в законопроекте, и очевидно, что подход к решению вопроса был пересмотрен: все положения, которые несли очевидные риски для конкурентных отраслей — логистики и интернет-торговли, — из него исключили».

В феврале премьер Михаил Мишустин заявил, что на модернизацию «Почты России» планируется выделить еще 5 млрд руб. из бюджета. Также разработан законопроект о мерах поддержки госкомпании, который впоследствии рассмотрит Госдума. Первый пакет предложений был экономически нецелесообразен, рассуждает аналитик Data Insight Сергей Семко:

«Оставшиеся игроки не только заложили бы стоимость лицензии в тарифы, но и воспользовались бы сокращением конкуренции: конкурентов стало бы меньше, а значит, возможностей диктовать условия — больше. Что касается второй меры — обязанности открыть пункты выдачи заказов на базе отделений почты, — то, как мне кажется, маркетплейсы уже добровольно взяли на себя эти обязательства. Они работают с частью отделений, потому что многие из них просто не приспособлены для функционирования в формате ПВЗ. Спасти "Почту России" может только чудо, но это не совсем так. Предусмотрен ряд мер, в том числе развитие электронного документооборота через "Почту". Кроме того, у компании огромное количество объектов, эксплуатация которых явно нуждается в оптимизации».

Однако, по его словам, власти еще будут искать источники финансирования «Почты России» в других отраслях.

Никита Путятин