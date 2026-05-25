Изменения не пошли на «Почту»
Минцифры не будет вводить платные лицензии для поддержки госкомпании
Власти частично отказались от «спасения» «Почты России». Речь идет об отмене платных лицензий для других операторов доставки, пишет РБК со ссылкой на участников рынка. Также с маркетплейсов сняли требование открывать свои ПВЗ в отделениях госкомпании. В начале 2026 года принять экстренные меры поддержки для «Почты России» просили в обеих палатах парламента. Тогда Минцифры предложило обязать участников рынка доставки получать лицензии. Подразумевалось, что для работы на территории всей страны они оплатят госпошлину в размере 100 млн руб. Кроме того, лицензии министерство планировало выдавать только тем компаниям, чей объем собственных средств превышает 1 млрд руб.
Если бы эти меры вступили в силу, конечные расходы легли бы на плечи потребителей, говорит президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев:
«Это значимый шаг навстречу бизнесу и сигнал о том, что голос отрасли был услышан. Мы неоднократно и последовательно выступали против этих норм, поскольку, по нашим оценкам, они создали бы заградительные барьеры для малых и средних перевозчиков, привели бы к монополизации рынка и росту цен для потребителей. Исключение этих положений подтверждает, что конструктивный диалог между регулятором и бизнесом дает результаты».
Также Минцифры планировало взимать ежеквартальный сбор в 3% от доходов, которые операторы доставки получают от междугородних посылок. Тогда в Ассоциации цифровых платформ, которая объединяет Wildberries, Ozon, «Яндекс» и «Авито», подсчитали, что расходы участников рынка могли бы увеличиться до 90 млрд руб. в год. Впрочем, от этого сбора тоже отказались, рассказал “Ъ FM” президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов:
«На одном из этапов обсуждения этот платеж исключили из документа, поэтому, по моей информации, такой проблемы больше не существует. При этом мы знаем об изменениях в законопроекте, и очевидно, что подход к решению вопроса был пересмотрен: все положения, которые несли очевидные риски для конкурентных отраслей — логистики и интернет-торговли, — из него исключили».
В феврале премьер Михаил Мишустин заявил, что на модернизацию «Почты России» планируется выделить еще 5 млрд руб. из бюджета. Также разработан законопроект о мерах поддержки госкомпании, который впоследствии рассмотрит Госдума. Первый пакет предложений был экономически нецелесообразен, рассуждает аналитик Data Insight Сергей Семко:
«Оставшиеся игроки не только заложили бы стоимость лицензии в тарифы, но и воспользовались бы сокращением конкуренции: конкурентов стало бы меньше, а значит, возможностей диктовать условия — больше. Что касается второй меры — обязанности открыть пункты выдачи заказов на базе отделений почты, — то, как мне кажется, маркетплейсы уже добровольно взяли на себя эти обязательства. Они работают с частью отделений, потому что многие из них просто не приспособлены для функционирования в формате ПВЗ. Спасти "Почту России" может только чудо, но это не совсем так. Предусмотрен ряд мер, в том числе развитие электронного документооборота через "Почту". Кроме того, у компании огромное количество объектов, эксплуатация которых явно нуждается в оптимизации».
Однако, по его словам, власти еще будут искать источники финансирования «Почты России» в других отраслях.