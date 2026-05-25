Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре 25 и 26 мая

25 и 26 мая в столице ожидаются кратковременные дожди и усиление ветра с порывами до 17 м/c. Прогноз опубликовала пресс-служба городского хозяйства Москвы.

Горожан призвали быть внимательными в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили.

По прогнозам Гидрометцентра России, к концу рабочей недели в Москве и Подмосковье может похолодать до +2 °С ночью. В дневные часы синоптики ожидают + 9–14 °С в пятницу, 29 мая, и до +16 °С в субботу, 30 мая.