Осужденный за реабилитацию нацизма блогер Веган умер в воронежской колонии

Блогер Веган Христолюб Божий, которого до смены имени звали Дмитрий Кузнецов, умер в воронежском исправительном учреждении, где он отбывал срок за реабилитацию нацизма (ч. 2 и ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). В региональном управлении Следственного комитета «Ъ-Черноземье» рассказали, что устанавливают обстоятельства его смерти.

По неофициальной информации, осужденный мог совершить суицид в конце прошлой недели. По результатам проверки произошедшему будет дана правовая оценка.

Приговор Вегану Христолюбу Божьему вынесли в начале 2025 года. Суд установил, что в январе 2023 года он опубликовал в соцсетях видеоролик, содержавший заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и о ветеранах Великой Отечественной войны. В ролике допускалось оскорбление памяти участников войны как лиц, защищавших родину от фашизма и выражались иные суждения, реабилитирующие нацизм. В итоге 41-летнему подсудимому было назначено 3 года колонии-поселения. От наказания за оскорбление чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ) он был освобожден в связи с истечением срока давности.

Сам осужденный вину не признал. Он утверждал, что в созданном им и размещенном в интернете видео излагал свои взгляды с точки зрения своих пацифистских и христианских убеждений. На своем сайте осужденный публиковал проповеди и записи чтения религиозных текстов.

«Ъ-Черноземье» также писал, что в октябре прошлого года за реабилитацию нацизма в интернете был осужден 29-летний житель Воронежа, распространявший в интернете материалы с презрительно-негативным отношением ко Дню Победы и ветеранам. Воронежский областной суд назначил ему один год условно с двухлетним испытательным сроком.

Владимир Зоркий