РСХБ предоставит «ЭкоНиве» 2,9 млрд рублей для инвестирования в Самарскую область

Россельхозбанк предоставит ГК «ЭкоНива» 2,9 млрд руб. по программе льготного кредитования для развития молочного животноводства в Самарской области, сообщили в банке.

Холдинг «ЭкоНива» занимается строительством крупного животноводческого комплекса вблизи села Старое Резяпкино Клявлинского района Самарской области.

«Самарская область обладает хорошим потенциалом для развития агропромышленного комплекса, и задача банка — поддерживать такие точки роста. Новый животноводческий комплекс — это серьезный вклад в развитие молочной отрасли региона, создание современной инфраструктуры и укрепление продовольственной устойчивости»,— цитируются в сообщении РСХБ слова директора самарского филиала Россельхозбанка Раиля Багдалова.

Проект в Клявлинском районе рассчитан на 3550 коров и 5100 голов молодняка, производственная мощность предприятия составит порядка 40 тыс. тонн молока в год. Как отметил региональный директор ГК «ЭкоНива» в Приволжском регионе Николай Лукерин, «ЭкоНива» видит большой потенциал развития бизнеса в Самарской области.

Сабрина Самедова