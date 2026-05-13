«ЭкоНива» добавит инвестиций в молоко

Подконтрольное ГК «ЭкоНива» ООО «Сибирская Нива» заключило договор поручительства с Россельхозбанком в обеспечение кредитных обязательств ООО «Северная Нива Самара». Эта компания является оператором строительства крупного животноводческого комплекса в Клявлинском районе Самарской области. Как ответили «Ъ-Волга» в правительстве региона, на объекте ведутся строительные работы, монтаж оборудования и завоз сельскохозяйственных животных. Объем инвестиций в 2022-2026 годах составляет 6,023 млрд руб. По словам экспертов, проект обещает быть успешным и с точки зрения внутреннего спроса, и с точки зрения экспорта.

Подконтрольное ГК «ЭкоНива» ООО «Сибирская Нива» заключило договор поручительства с Россельхозбанком в обеспечение обязательств ООО «Северная Нива Самара» по двум кредитным линиям. Соответствующая информация опубликована в «СПАРК-Интерфакс». Номинальный размер самой сделки составил 300 млн руб., однако в составе взаимосвязанных сделок объем обязательств может достигать 60 млрд руб., что соответствует 23,65% стоимости активов группы на конец первого полугодия 2025 года. Поручительство оформлено по кредитным линиям, открытым в марте 2026 года, и действует до марта 2030 года с возможностью продления при пролонгации основного долга. Привлекаемое финансирование получит ООО «Северная Нива Самара». Эта структура занимается созданием в Клявлинском районе Самарской области животноводческого комплекса «Старое Резяпкино» на 3550 коров и площадок для выращивания молодняка КРС молочных пород 5100 голов. Проект включен в перечень инвестиционных проектов Самарской области, утвержденный распоряжением правительства региона.

Как сказано в ответе регионального правительства на запрос «Ъ-Волга», в рамках этого проекта объем инвестиций в 2022-2026 годах составляет 6,023 млрд руб. Количество создаваемых рабочих мест — 315. Сейчас на объекте ведутся строительные работы, приобретение и монтаж оборудования, завоз сельскохозяйственных животных.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области уточнили, что в состав комплекса входят здания для содержания поголовья молочных коров и телят, родильное отделение, доильно-молочный блок, площадки для выгульного содержания молодняка, склад для хранения комбикормов, санпропускник, весовая, станция технического обслуживания, сооружения инженерного обеспечения, объекты ветеринарного назначения.

Как подчеркнули в областном минэкономразвития, дополнительная информация, в том числе детализированные финансовые показатели, договорные обязательства и т. д., относятся к коммерческой тайне.

По данным областного минсельхоза, в 2025 году в регионе объем валовой продукции сельского хозяйства в действующих ценах составил 245,55 млрд рублей, темп роста сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств к уровню 2024 года в сопоставимых ценах — 105,8%. В структуре продукции сельского хозяйства региона 77,1% приходится на продукцию растениеводства, 22,9% — на продукцию животноводства. Производство молока в хозяйствах всех категорий составило 408,8 тыс. т, что на 6,1%, или на 26,6 тыс. т ниже уровня прошлого года, при этом в организованном секторе объем производства молока увеличился на 1,1%, или на 2,9 тыс. т и составил 259,7 тыс. т (63,5% от общего объема производства). Продуктивность дойного стада в сельскохозяйственных организациях составила 8 490 кг, что на 8,6% выше уровня прошлого года, в племенных организациях – 8 964 кг, что на 5,3% выше уровня 2024 года. По данным Milknews.ru, крупнейшими производителями молока в регионе являются ООО «Радна», ООО СХП «ЭкоПродукт», ООО «Домашняя ферма», «ООО «Племенной завод Дружба», АО «Нива», ООО СХПК «Ольгинский» и др. В рейтинге регионов по объему производства молока Самарская область занимает 32 место.

ГК «ЭкоНива» – крупнейший производитель молока в России. Поголовье молочного КРС насчитывает 251 тыс. голов. Валовый надой молока составил 1,45 млн т, что на 7% больше показателя 2024 года. В 2025-м выручка от продаж увеличилась на 14% и превысила 103 млрд руб., чистая прибыль составила 5,9 млрд руб. Производственные предприятия группы расположены в 13 регионах страны, включая Самарскую область. Помимо молочного животноводства холдинг развивает растениеводство, селекцию и семеноводство, племенное скотоводство, органическое производство. Президентом ГК «ЭкоНива» Штефан Дюрр.

По словам управляющего партнера IPM Consulting Вадима Тедеева, для ГК «ЭкоНива» Самарская область — это крупный, экономически благополучный и, что немаловажно, удаленный от западной границы регион, обеспечивающий низкие риски, связанные с утратой имущества, и, соответственно, относительно более низкую стоимость страхования и заемного капитала.

«Кроме того, рядом находятся другие емкие рынки Поволжья, а также Казахстан. Для молочного или перерабатывающего проекта это важный плюс: спрос на продукцию и экспортный потенциал высоки, а логистика доступна за счет наличия крупных речных и железнодорожных артерий, а также развитой дорожной сети. Кроме того, за счет такого выбора локации решается и ключевая задача: обеспечиваются доступная кормовая база, доступ к сельхозземле и возможность выстраивать полный цикл производства. Земли сельскохозяйственного назначения в регионе существенно дешевле, чем в том же Черноземье, хотя и менее плодородны, что для скотоводческого бизнеса оптимально. При этом регион обладает достаточно развитым аграрным сектором и сильным растениеводством, а значит, можно обеспечивать предприятие собственными кормами или сырьем»,— считает эксперт.

Как отмечает Вадим Тедеев, проект не является для компании единственным, по сути, она просто масштабирует уже отлаженную модель. «И это позволяет ей, во-первых, снижать риски, а во-вторых, обеспечивает доступ к технологической базе и подготовленным кадрам. Кроме того, стоит отметить, что такие проекты обычно получают дополнительную устойчивость за счет того, что работают в стратегически важной отрасли. Для региона это налоги, рабочие места, развитие села, загрузка смежных отраслей — от перевозок до сервисных компаний. Для "ЭкоНивы". это значит, что в случае необходимости она может рассчитывать на поддержку со стороны региональных властей, будь то субсидии, госгарантии или льготы»,— говорит управляющий партнер IPM Consulting.

Сабрина Самедова