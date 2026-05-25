В Курске на реставрацию исторической башни выделяют 34 млн рублей

Министерство культуры России объявило очередные торги для проведения реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия (ОКН) федерального значения «Ансамбль Знаменского монастыря» в центре Курска. Объектом конкурса в этот раз стала «Башня ограды», построенная в XVII–XVIII веках. Начальная цена контракта — 34 млн руб. Это следует из документации тендера.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В перечень обязательств подрядчика входит реставрация фасадов, кровли и интерьеров. Также ему предстоит устроить противопожарный водопровод, отопление, системы видеонаблюдения и пожарной охраны, внутреннее электроснабжение, благоустройство территории, а также провести археологические исследования. Завершить работы необходимо до 30 сентября 2028 года. Гарантия составит пять лет.

«Башня ограды» — объект культурного наследия федерального значения. Входит в ансамбль Знаменского монастыря как исторически достоверный элемент. Построена в 1649–1680 годах по указу царя Алексея Михайловича в рамках перехода к каменному строительству. Тогда же все деревянные сооружения монастыря, а именно церкви, дом архиерея, кельи, ограды, были заменены на каменные. В конце XVIII века башня реконструирована: деревянное шатровое завершение заменено на куполообразное в стиле барокко с четырьмя глубокими люкарнами. В таком виде башня запечатлена на панорамных фотографиях склона реки Тускарь с конца XIX века. Наружный диаметр — около 7,5 м, высота — около 8 м.

Подать заявки на участие в торгах можно до 8 июня, итоги подведут 11-го.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что Министерство культуры России объявило три открытых конкурса для разработки проектной документации по реставрации трех ОКН, входящих в ансамбль Знаменского монастыря. Общая сумма начальных цен контрактов составляет 106 млн руб. Итоги торгов должны подвести 3 июня.

