Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Benoit Tessier / Reuters Фото: Benoit Tessier / Reuters

Трансконтинентальный концерн Stellantis, который объединяет полтора десятка самых разных брендов — от Fiat и Citroen до Jeep и Ram — объявил о том, что нашел себе нового партнера. Это именно партнер, а не новый член альянса. Тем более что в нынешней ситуации еще неизвестно, кто и кого способен поглотить. Речь идет о китайской корпорации Dongfeng, с которой будет создано новое совместное предприятия в Европе. Оно позволит производить электрифицированные автомобили бренда Voyah на территории Франции. Завод строить не придется, он уже есть. Это предприятие в городе Ренн, где в настоящее время выпускается Citroеn C5 Aircross. Stellantis владеет контрольным пакетом акций в 51% в совместном предприятии.

Продукция Voyah в России хорошо известна уже не первый год. Это то, что во всем мире относят к категории New Energy Vehicles. Она включает подзаряжаемые гибриды, электромобили с батарейным питанием и электромобили с увеличенным запасом хода, где бензиновый двигатель служит в качестве генератора. Конкретные модели Voyah, которые будут собирать на совместном предприятии, до сих пор не объявлены. Но уже известно, что бренд будет продавать машины только в отдельных европейских регионах, преимущественно Западной и Северной Европе.

Взаимовыгодное сотрудничество предусматривает, что производство электромобилей Voyah во Франции поможет Dongfeng обойти пошлины Европейского союза. В свою очередь, Stellantis получит дополнительную загрузку завода в Ренне. Кроме того, модели Jeep и Peugeot, выпускаемые Dongfeng в Китае, будут экспортироваться по всему миру.

Новое соглашение обнародовали через две недели после сообщения Opel, входящей в Stellantis, о производстве компактного электрокроссовера, разработанного совместно с китайской компанией Leapmotor в Испании. Объем присутствия китайских компаний на европейском автомобильном рынке постепенно растет. И многие эксперты полагают, что для Европы это такой Троянский конь: с одной стороны коммерческий интерес, с другой — потенциальные риски усиления конкуренции.

Дмитрий Гронский