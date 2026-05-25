Единороссы поговорили о Дальнем

25 мая во Владивостоке прошел очередной отчетно-программный форум «Единой России» «Есть результат!». Его участники обсудили вопросы развития Дальнего Востока и Арктики и пришли к выводу, что для того, чтобы реализовать намеченное, необходимо одержать две победы — в специальной военной операции и на сентябрьских выборах. А секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев заверил соратников и критиков, что партийцы собираются на подобные форумы не для того, чтобы «пинать балду», а вырабатывают программу для «дальнейшего движения вперед».

Тон заседанию, проходившему на площадке Дальневосточного федерального университета на острове Русский, задал полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев.

Юрий Трутнев доложил, что по росту инвестиций, темпам строительства и ввода жилья, росту промышленного производства Дальний Восток почти на 30% превосходит среднероссийские темпы.

«На экономической карте страны появились территории опережающего развития и свободный порт Владивосток, введен преференциальный режим на Курилах и крупнейшая в мире особая экономическая зона в Арктике. Заработали механизмы предоставления дальневосточного гектара и ипотеки, субсидирования социально значимых авиамаршрутов и северный завоз. Система преференций создала условия для роста инвестиций в макрорегионе»,— перечислил полпред.

«Результат есть? — обратился к залу Владимир Якушев и, видимо оставшись неудовлетворенным недостаточным энтузиазмом зала, сам же и ответил: — Есть результат, что скромно так? Смотрите, какие грандиозные проекты реализованы на Дальнем Востоке!» На слайдах, демонстрируемых на экране, среди прочего был показан космодром Восточный.

В предложениях в предвыборную программу «Единой России», высказанных на форуме, речь, однако, больше шла о проектах не столь грандиозных. Депутат гордумы Владивостока Артем Володин говорил о необходимости благоустроить не менее 30 тыс. общественных территорий по всей стране к 2030 году.

Ветеран СВО из Сахалинской области Евгений Каменев призывал к созданию на Дальнем Востоке специализированного центра для «трансформации боевого опыта» операторов БПЛА в специалистов по управлению тяжелыми транспортными дронами для гражданских нужд. Художественный руководитель Дома культуры поселка Шкотово Приморского края Анна Агибалова-Терзи, переехавшая в регион со Ставрополья, предложила ведущим вузам Центральной России отправлять студентов на практику на Дальний Восток и в Арктику. А специалист по разработке и внедрению систем искусственного интеллекта (ИИ) в Дальневосточном федеральном университете Григорий Алексанин заявил о необходимости приоритетного развития ИИ на Дальнем Востоке как инструмента компенсации кадрового дефицита.

Владимир Якушев, подводя черту, пообещал, что все предложения будут проработаны и найдут отражение в программе партии, с которой она пойдет на выборы в сентябре. «Наши доброжелатели в кавычках говорят, что "Единая Россия" опять собирается на какие-то форумы, что-то там шумит, это пустая формальность, только воздух зря сотрясают. Я еще раз вам говорю, что наша народная программа — это реальный документ, реальный инструмент, который позволяет нам взять на себя обязательства и использовать как "дорожную карту". Поэтому мы здесь не балду пинаем, валяем и так далее, мы занимаемся реальной работой, которая дает основу для дальнейшего движения вперед»,— заверил соратников секретарь генсовета.

По его словам, «Единая Россия» должна обеспечить «поступательное развитие Дальнего Востока, Арктики и всей страны». «А для этого мы должны одержать две внушительные победы: на полях специальной военной операции и в единый день голосования в этом году»,— заключил господин Якушев.

Алексей Чернышев, Владивосток