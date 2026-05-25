Дело молодых

Преумножение карманных расходов, гибкий график и пример родителей — это причины, по которым молодежь массово уходит в бизнес. Число индивидуальных предпринимателей младше 25 лет превысило рекордные 270 тыс. человек. По данным «Корпорации МСП», только за последний год количество молодых предпринимателей увеличилось на 16%. Стремительно растет число несовершеннолетних самозанятых: их уже почти 610 тыс. человек, против 360 тыс. в 2025-м. Чаще всего молодые предприниматели запускают онлайн-магазины, IT-проекты, собственные бренды и сервисный бизнес.

“Ъ FM” пообщался с некоторыми из них и узнал, что их мотивирует:

Основательница школы скорочтения и развития памяти «Чертоги разума» Маргарита Елисеева, 21 год: «Для меня этот вопрос всегда был решенным: предпринимательство — то, чем занимается моя семья и в узком, и в широком смысле. С детства мне говорили, что именно свое дело может по-настоящему прокормить. Хотя сейчас, после всех ограничений и повышения налогов, это уже не всегда так. Конечно, иногда хочется уйти в наем — на должность с понятным графиком, где не нужно постоянно переживать из-за выручки и думать, чем платить команде». Продавец на маркетплейсах Савелий, 23 года: «Я начал заниматься этим с друзьями в 2018 году, когда мне было 16 лет. Мы перепродавали кроссовки лимитированных коллабораций разных брендов. Тогда не было цели как-то масштабировать это дело или мыслей о том, что я буду заниматься им долго и зарабатывать на этом действительно хорошие деньги. Все ограничивалось заработком на карманные расходы, да и нам с друзьями просто было интересно этим заниматься. При этом я мог быть где угодно и когда угодно — полностью зависел только от себя». Предприниматель Полина Окель, 25 лет: «Еще с подросткового возраста я понимала, что мне легко даются коммуникация, тексты, переговоры и проведение встреч. Первую зарплату я получила в социальном проекте, который мы организовали вместе с родителями — тогда нам было по 18 лет. Сейчас у меня зарегистрировано ИП и есть собственная команда. Я не вижу ничего страшного в том, чтобы совмещать работу в найме с собственными проектами, если при этом не страдает качество. Если меня приглашают как консультирующего стратега или копирайтера, предлагают оплату и возможность получить новый опыт, я всегда соглашаюсь на такие предложения».

Молодые предприниматели привыкли работать в цифровой среде и быстрее адаптируются к новым рыночным условиям, объясняет тенденцию директор практики корпоративных коммуникаций «Михайлов и партнеры» Виктор Чуков:

«Само слово "предприниматель" перестало носить негативный или спекулятивный оттенок. Подрастающее поколение активно пользуется продуктами и услугами, созданными предпринимателями, поэтому логично, что многие хотят пойти этим же путем. Предпринимательство воспринимается как сфера большей свободы: здесь можно самостоятельно устанавливать правила и принципы.

Важно только, чтобы хватало осознанности эти принципы выстроить и донести до команды. И для этого, кстати, очень полезно поработать в найме — чтобы увидеть работающие системы изнутри. Хочется верить, что это долгосрочный тренд. Чем больше вокруг бизнесов, тем больше рабочих мест, продуктов и услуг, а это в любом случае позитивно влияет на экономику. По-настоящему устойчивый бизнес формируется со временем, пройдя через кризисы. Это закаляет и показывает, пришел ли ты надолго или хочешь просто быстро заработать и закрыть проект».

Заниматься бизнесом подростки могут с 14 лет, однако для регистрации ИП требуется согласие родителей или законных представителей. С 16 лет можно признать себя полностью дееспособным, и самому заключать все сделки. Может ли этот тренд изменить рынок труда? Управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачёв выделяет как положительные, так и отрицательные последствия:

«Целое поколение впервые в современной истории России воспринимает работу на себя как нормальный стартовый путь. И это серьезно меняет всю экономику найма. Эти люди более гибкие, быстрее интегрируются в сложные проекты. У молодежи сегодня финансовая грамотность заметно выше, чем была у нас в их возрасте: они понимают, что такое УСН, как считать налоги, что такое маржа. Плохая новость для работодателей в том, что удерживать их в классическом найме — с девяти до шести и на усредненную зарплату — будет почти невозможно.

Компании пытаются это делать, но часто довольно неуклюже: повышают стартовые зарплаты, хотя молодежь уходит не столько за деньгами, сколько за свободой графика и отсутствием жесткой иерархии. Есть и другой, более интересный путь — перевод части штатных функций в формат сотрудничества с ИП. По сути, компании принимают новую реальность: если вы хотите работать как предприниматель — хорошо, мы готовы сотрудничать с вами в таком формате, но на регулярной и долгосрочной основе.

Думаю, через два-три года это станет нормой для 25-30% договоренностей в офисных профессиях».

По данным Минэкономразвития, с 2019-го количество индивидуальных предпринимателей в возрасте до 35 лет увеличилось на 17%, превысив 1,1 млн человек. Чаще всего свой бизнес начинают москвичи и жители подмосковья, на втором месте — предприниматели из Краснодарского края, далее — Санкт-Петербург и Татарстан.

Анна Кулецкая