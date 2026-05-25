Финпроверку нижегородского института демографии отложили из-за уголовного дела

Контрольно-счетная палата Нижегородской области (КСП) попросила областное заксобрание исключить из плана проверок финансово-хозяйственной деятельности АНО «Институт демографического развития». Временный отказ от проверки данной организации связан с идущим расследованием по уголовному делу в отношении ее директора Евгения Журавлева, обвиненного в крупном мошенничестве.

Документацию и отчетность «Института демографического развития» уже изучают следователи СКР.

Вместо некоммерческой организации сотрудники КСП решили проверить нижегородское ГБУ «Агрохимцентр» за 2025 год и истекший период 2026 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», Евгения Журавлева арестовали в конце февраля 2026 года. По версии следователей, он дал указания сотрудникам вносить в табели учета рабочего времени подложные данные о своем пребывании на работе, и за счет этого необоснованно получил 350 тыс. руб. заработной платы.

В апреле у следователей «отпали основания для ареста» Евгения Журавлева, его выпустили из СИЗО и заменили меру пресечения на более мягкую. Должность в АНО за ним сохраняется. При этом расследование уголовного дела о мошенничестве продолжается.

